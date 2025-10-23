瑞士媒體：中國囤積黃金挑戰美元，打造「石油人民幣」新金融版圖

中國大規模囤積黃金，削弱美元的全球主導地位。 Keystone-SDA

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表有關中國的報導。①中國大規模囤積黃金，削弱美元的全球主導。中國央行8月底儲備創歷史新高。②中國人民解放軍上將、中央軍委副主席何衛東接受貪腐調查。③中國海關沒收6萬張不符合「中國政府對台灣和南中國海爭議島嶼官方立場」的世界地圖。

9 分钟

阅读本文简体字版本请 点击这里

我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

下面是主要內容摘要：

中國囤積黃金挑戰美元，打造「石油人民幣」新金融版圖

瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)於10月17日報道，在中美貿易爭端持續升溫之際，中國政府不僅對稀土出口實施管制，還在金融領域悄悄推進一項更深遠的戰略：透過大規模囤積黃金，削弱美元的全球主導地位。中國央行已連續十個月增持黃金，截至8月底儲備達7,402萬盎司，創歷史新高。

日內瓦私人銀行Syz首席投資長查理-亨利·蒙紹(Charles-Henry Monchau)認為，中國此舉不僅是對美元貶值的防禦，更是人民幣國際化的基礎。

“在無休止印鈔的時代，沒有黃金等實物支持的法定貨幣會失去人們的信心。” 查理-亨利·蒙紹(Charles-Henry Monchau)，Syz銀行首席投資官

中國是全球最大黃金生產國，且對黃金出口實施嚴格管控。透過上海黃金交易所，中國推動實體黃金交易，並在沙烏地阿拉伯設立首個海外交割庫，建構「黃金走廊」，連接東南亞、中東和非洲。此舉意在打造「石油-人民幣-黃金」三角關係，挑戰「石油美元」體系。

瑞士媒體《Blick》外部链接在一篇社論中評論道：「中國正在用黃金為人民幣『鍍金』，這不僅是金融策略，更是一種地緣政治宣言。」文章指出，中國的黃金戰略是對西方制裁機制的系統性回應，尤其是在俄羅斯外匯儲備被凍結之後。「北京的目標不是一夜之間取代美元，而是通過持續積累黃金，逐步削弱美元的信用基礎。」

通報中也警告，若全球央行紛紛效法中國轉向黃金儲備，可能引發紙黃金市場的流動性危機，進而影響全球金融穩定。

儘管人民幣尚未取代美元的全球地位，但中國透過黃金累積和金融制度建設，正逐步增強其在國際貨幣體系中的話語權。專家認為，這種「靜悄悄的貨幣革命」可能在未來重塑全球金融秩序。 ( NZZ外部链接/德)

何衛東自今年3月全國人大會議後未再公開露面。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

中國調查軍隊高級將領何衛東涉嫌嚴重腐敗

10月17日，瑞士雙語新聞入口網站Watson.ch報導：中國國防部近日宣布，對中國人民解放軍上將、中央軍委副主席何衛東展開腐敗調查，何衛東自今年3月全國人大會議後未再公開露面，引發外界關注。現年68歲的他是軍委中僅次於張又俠的副主席，同時也是中共中央政治局委員，屬於黨內核心領導圈。

“賀衛東涉嫌嚴重職務犯罪，涉及巨額資金。” 中國國防部

此次調查不僅針對何衛東，還包括其他八名高階軍官，他們都被開除黨籍並移交司法機關。其中包括前中央軍委會政治工作部部長苗華，他的違紀問題早在去年11月已通報。

近年來，中國軍隊頻繁爆出貪腐醜聞，尤其是在習近平主導的反腐敗運動中，軍方成為重點整頓對象。火箭軍等關鍵部門也曾有成員被查，凸顯軍隊內部問題的嚴重性。

習近平強調軍隊在實現國家統一目標中的作用。台灣問題仍是中國的戰略重點之一。同時，國防部長職位也頻繁變動，現任部長董軍於2023年12月接替李尚福，後者因貪腐問題被解職。 ( Watson.ch外部链接/德)

由於各種領土爭端，地圖對中國及一些亞洲國家來說可謂敏感話題。 Keystone-SDA

北京沒收6萬張被認為「有問題」的世界地圖

根據瑞士通訊社SDA於10月16日報道，中國海關宣布沒收6萬張「有問題」的世界地圖，原因是：這些地圖不符合「中國政府對台灣和南中國海爭議島嶼的官方立場」。

這些原本準備出口的地圖是在中國山東省的一次檢查中被查獲的。海關稱，這些地圖對台灣省的標註有錯誤。公告附帶的影片顯示，地圖將台灣標註為「中華民國」。

「這些地圖「損害國家統一、主權和領土完整，因此禁止進出口。 」 中國海關

中國聲稱對南中國海的大部分島嶼擁有主權，而其他沿海國家-尤其是菲律賓和越南-對此提出異議。

在這次被沒收的地圖中，一部分「遺漏了重要島嶼」以及北京用來主張其在南海主權的「九段線」，還有一部分則未標出中國和日本在東海爭議島嶼的海洋邊界。

SDA補充指出，鑑於中國及部分亞洲國家的領土爭端，地圖屬於敏感話題。今年3月，越南就把中國製造的「娃三歲」(Baby Three)玩偶下架，因為娃娃臉上的印記讓人聯想到富有爭議的中國「九段線」。

