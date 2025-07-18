瑞士媒體：中國外長說了實話:俄羅斯絕對不能輸！
親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。中國不希望俄羅斯在烏克蘭戰爭中失敗，理由是這不符合中國的地緣戰略利益；台灣民眾開始為中國入侵台灣的戰爭做準備，台灣軍隊防禦訓練也讓許多人感到不安；中國正陷入一場由政府主導的工業擴張引發的價格戰危機。
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電子報：瑞士媒體裡的中國
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下面是主要內容摘要：
中國外長說了實話：俄羅斯絕對不能輸！
瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)近日以此為題進行了報道：在一次閉門外交會談中，中國外長王毅向歐盟外交政策負責人卡亞·卡拉斯(Kaja Kallas)坦率表態：中國不希望俄羅斯在烏克蘭戰爭中失敗。理由是-若俄羅斯戰敗，美國將會把更多的注意力集中在亞洲，這不符合中國的地緣戰略利益。
這一表態打破了中國長期以來在俄烏戰爭中「中立」的外交姿態。
“歐洲現在面臨許多挑戰，但無論過去、現在或未來，這些挑戰都不是來自中國。”中國外交部長王毅
卡拉斯在會前就已直言不諱地指出，中歐關係在安全領域「日益緊張」。她批評中國企業為俄羅斯戰爭武器提供關鍵零件，並指責中國政府實施網路攻擊、干涉民主和從事不公平貿易。她強調，這個一邊助長戰爭，一邊尋求與歐洲深化關係的衝突必須解決。
跨區域重要德語報紙《每日導報》外部链接(Tages-Anzeiger)評論稱，中國在歐盟「口頭上宣揚和平，實際上從戰爭中獲益」。
中歐關係的緊張不僅體現在地緣政治上，也蔓延至貿易領域。歐盟即將對中國電動車加徵關稅，理由是中國政府的補貼扭曲了市場競爭。作為回應，中國宣布對歐洲白蘭地徵收高額關稅，這令歐盟措手不及。歐盟委員會稱此舉「毫無根據且自相矛盾」。
歐洲是烏克蘭最重要的支持者，不僅提供武器，還接收難民並實施了17輪對俄羅斯制裁。王毅的聲明無疑加劇了中歐之間的戰略裂痕，也為即將舉行的中歐峰會蒙上陰影。 ( NZZ外部链接/德)
台灣為應對與中國的緊急狀態做準備
瑞士公共服務機構-瑞士德語廣播電視SRF網站於7月11日發布了關於台灣民眾開始為中國入侵台灣的戰爭做準備的報導。
手電筒、小刀、地圖、急救包、可長期儲存的食物… 一位台北居民在私人組織的民防課程中展示了自己的緊急避難包。「近年來，民防和急救課程在台灣越來越受歡迎……有些地方甚至還開設了軍事戰略課程。」
「軍事演習越頻繁，我們的訂單就越多…… 台灣人喜歡未雨綢繆，對發生機率較低的情況也要做好準備。」Bonnie，台灣宜蘭一家緊急避難包製造業的業務經理
自賴清德當選台灣總統後，中國軍隊曾多次模擬入侵台灣。儘管雙方劍拔弩張，但目前沒有跡象顯示局勢即將升級。然而，台灣軍隊目前正在進行的防禦訓練讓許多人感到不安。
SRF的文章寫道，「根據戰略邏輯，台灣準備得越充分，其對中國的威懾力就越大。因此，台灣海峽的軍事演習應繼續進行，緊急避難包永遠也不應被用上。」
根據瑞士法語區權威報紙《時報》(Le Temps)報道，台灣軍隊正在進行歷史上首次「以擊退2027年前可能發生的中國攻擊」為目的的軍事演習。該報引用專家分析：2027年對中共政權來說頗具象徵性意義，其中包括：中國人民解放軍建軍一百週年，習近平的第四個任期。
《時報》另外指出，只有一半的人對軍隊保護國家的能力有信心。美國的支持被許多人視為在與中國發生衝突時保護國家的必要條件。然而川普在烏克蘭問題上的搖擺加深了台灣人對美國支持的不信任。( SRF外部链接/德)
中國的價格戰已達到危險的程度
7月7日，瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)就中國目前的經濟形勢進行了報道，中國正陷入一場由政府主導的工業擴張引發的價格戰危機。習近平長期推動“高品質發展”，鼓勵在電動車、太陽能和電池等未來產業中擴大產能。然而，地方政府為追求GDP成長，紛紛提供補貼，導致嚴重的產能過剩。結果是價格暴跌、利潤縮水。
2025年5月，中國工業利潤年減9.1%，生產者物價下降3.3%，消費物價連續第四個月下滑，通膨壓力加劇。
尤其在電動車產業，價格戰尤為激烈。比亞迪將部分車型價格下調至8,000美元以下，經銷商利潤嚴重壓縮。政府已緊急召集主要車企高層，要求停止惡性競爭，並推動產業整合。儘管比亞迪仍有微利，但多數企業虧損嚴重，破產潮隱現。
「汽車行業的恆大或已出現。」長城汽車董事長魏建軍
瑞士電視台SRF在《ECO Talk》外部链接節目中評論：中國地方保護主義導致市場碎片化，效率低下，進一步放大了結構性問題。《金融時報》外部链接指出，中國企業在國際市場面臨美歐貿易壁壘，出口受阻，內需疲軟加劇了價格戰。
中國政府正試圖踩剎車，遏制“無序價格競爭”，但地方政府與中央之間的利益衝突使政策執行面臨挑戰。若無法有效干預，企業倒閉與失業潮將引發社會不穩，對中國政權構成威脅。 ( NZZ外部链接/德)
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