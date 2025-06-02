瑞士布拉滕滑坡堆体高逾百米，隐患仍在积聚

据瑞士瓦莱州自然灾害事务办公室负责人拉斐尔·马约拉(Raphaël Mayoraz)介绍，布拉滕(Blatten)山体滑坡形成的碎石堆局部高度超过100米。他告诉媒体，目前尚未发现瓦砾堆出现裂缝或明显塌陷。
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不过，马约拉在6月2日接受当地纸媒《瓦莱日报》(Walliser Bote)、《讯息者报》(Le Nouvelliste)与《莱芒湖大区信息报》(ArcInfo)联合采访时表示，随着冰层开始融化，情况可能会发生变化。他指出，约600万立方米的碎石与瓦砾构成了这个碎石堆，此外还有约300万立方米的冰。
马约拉警告称，冰一旦融化，则可能引发泥石流。不过，他对下游费尔登大坝(Ferden dam)能否吸收这些泥流持乐观态度，“模拟表明没有问题”。但他也补充道，如果多种灾变事件同时发生，那么甘佩尔(Gampel)和施泰格(Steg)两个村庄也可能面临撤离风险。
马约拉指出，隆扎河(Lonza)仍构成潜在风险。如果水流在碎石堆中另辟新径，就可能形成所谓“水囊”，也就是肉眼不可见的水体积聚。瓦莱州自然灾害事务办公室的这位负责人补充说，即便如此，他仍对局势保持谨慎乐观：目前隆扎河的水流相对可控，且正以缓慢的速度侵蚀瓦砾堆。
气象预报将有降水
对于气象预报中的降水，这位地质学家也表示，“不必作最坏打算”，他的评估基于模拟结果。堆积体后方新形成的湖泊，水位已下降约一米。
与此同时，布拉滕上方的小内斯特霍恩峰(Kleine Nesthorn)仍处于运动中。马约拉在采访中透露：“目前约有10万立方米的物质仍不稳定。”不过他指出，冰川本体大部分已崩塌，因此基本不再构成威胁。
但小内斯特霍恩峰的背坡也存在潜在危险。当地市政应急管理人员马蒂亚斯·埃贝纳(Matthias Ebener)上周日(6月1日)向新闻通讯社Keystone-SDA记者介绍，那里的堆积物已高达10米，目前状态不稳定。鉴于未来一周预报会发生降雨，背坡有山体再次滑坡的风险。
马约拉表示，他们正对整个灾区进行昼夜监测。消防队、军队与民防的监测人员都在现场驻守，一旦发现隆扎河水位上升或堰塞湖排水速度加快等异常情况，便会立即发出警报，从而在山体或瓦砾堆下方情况发生变化时能够迅速应对。
上周三(5月28日)下午，布拉滕上方的伯希冰川(Birch Glacier)及其上的沉积碎石从小内斯特霍恩峰整体滑落至山谷，瓦莱州勒奇谷(Lötschental)中的布拉滕村大部分遭掩埋。滑坡堆体阻断水流，形成堰塞湖，并淹没了一些原本在崩塌中幸存的房屋。
>>观看瑞士南部布拉滕上方伯希冰川2025年5月28日崩塌的视频：
冰川崩塌发生前，小内斯特霍恩已出现初步滑坡。当时约有300人提前撤离。崩塌后已有一人失踪。
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