瑞士房地产市场强劲回升。 Keystone-SDA

经历两年的调整期后，瑞士房地产市场在2025年显著回升。

据咨询公司Wüest Partner周四(11月13日)通报，今年第二季度，住宅类投资物业价格与上年同比上涨5.2%，商用物业价格上涨4.1%。

分析显示，间接房地产投资同样大幅上涨：上市房地产企业年初以来上涨15.2%，基金上涨10.2%，明显高于瑞士股票指数SPI的增幅(+8.3%)。

“避风港”

专家指出，此轮回升主要受瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)货币政策转向的推动。众所周知，央行在2024年3月-2025年6月间将基准利率从1.75%降至0%，使融资成本下降，也令固定收益类投资吸引力降低。

与此同时，空置率维持在低位(住宅空置率仅为1%)，再加上每年约1%的人口持续增长，共同支撑租金收入。心理因素也不可忽视：尽管2022年经历利率冲击，房地产仍被视为备受青睐的“避风港”。

然而，随着房地产再度受到追捧，收益压缩进一步加剧。根据2025年的初步数据，各类物业的净初始收益率降至3.1%。Wüest Partner指出，核心地段物业的溢价水平仍符合长期平均，但中端物业略低，显示投资压力上升。

警惕政治风险

与此同时，专家警告称，繁荣可能掩盖潜在风险。市场流动性偏低，加上资本强劲流入，可能导致价格不成比例暴涨。此外，经济降温可能压低租金收入，而诸如租金动议、设定人口上限动议等政治动议，都可能削弱未来的回报。

Wüest Partner预计，价格涨势将在2026年趋于平稳，市场将更多由租金收入和物业质量驱动。住宅类投资物业可能温和上涨1.5-2%，商业物业整体则可能保持稳定。地段、环境、社会和公司治理策略(ESG)，以及有针对性的维护投入将成为关键因素。