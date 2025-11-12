瑞士游戏热潮持续升温

瑞士游戏产业持续繁荣。 Keystone-SDA

随着时代变迁，人们的休闲娱乐方式也在变化。00后作为互联网与智能手机的“原住民”，休闲渠道以短视频、网络游戏、社交媒体为主。而成长于智能设备与人工智能环境中的10后，则更倾向于沉浸式游戏、学习类App等互动性强且个性化的娱乐体验。

近日的一项调研显示，游戏在瑞士越来越受欢迎，特别是主机游戏。

根据电子媒体行业协会IGEM(Interessengemeinschaft Elektronische Medien)与广告媒体研究机构WEMF(WEMF AG für Werbemedienforschung)最新发布的Digimonitor年度研究，目前，57%的瑞士人口是游戏频繁玩家，相当于约360万人。这份11月6日公布的调研显示，其中有23%的玩家每天都会玩游戏。

该数据表明，游戏首次超越Spotify、Netflix等流媒体平台。后两者的用户覆盖率分别为55%和54%。

智能手机游戏领跑

与去年调研数据相比，每日游戏玩家人数从130万上升到140万。索尼主机(PlayStation)及任天堂Switch(Nintendo Switch)等主机平台用户增幅最为显著。

不过，智能手机仍是人们的首选游戏设备，用户多达270万；接下来是主机游戏用户人数(170万)；平板电脑使用者(130万)；笔记本电脑(110万)及台式电脑(90万)。

但是，玩家很少甚至不会在游戏中花钱。不足半数(47%)的玩家会为游戏付钱，仅30%的人略有打算。

从游戏类别来看，益智游戏、学习游戏、记忆游戏等休闲游戏占主导地位。另一方面，平台游戏、赛车游戏、第一视角狙击游戏等核心游戏则更吸引年轻男性群体。

