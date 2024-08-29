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瑞士热门景区采尔马特考虑向一日游游客收费

游客们在瑞士享受马特洪峰的美景。
游客们在瑞士享受马特洪峰的美景。 Keystone

采尔马特(Zermatt)就位于瑞士标志山峰马特洪峰(Matterhorn)脚下，是瑞士热门旅游景区，但大量的一日游游客给这里造成不小的问题。如今这里正在浮现向游客收费的想法。

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SRF

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很多地方都有一日游游客人满为患的问题，其中最典型的就是威尼斯。今年这座意大利城市的对策是向一日游游客收费。有那么几周时间，这类游客必须支付5欧元(约合人民币40元)才能在特定时段进城。

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瑞士德语区公共广播电视台SRF的调查发现，采尔马特正在考虑实施同类收费。

绿标项目

今春当地的市政议会和旅游业业主们曾开过研讨会，商议对一日游游客收费事宜。他们希望对那些不能为当地酒店与度假公寓带来任何收益的游客收取费用，目的是让游客多待几天。

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他们的想法是向来采尔马特游览一天当天就走的人收取12瑞郎(约合人民币100元)费用，这一费用相当于在采尔马特住三天的游客正常缴付的游客税。

这笔费用将通过手机应用缴纳，收益将划入当地市政可持续性基金。根据研讨会文件，该项目被命名为“绿标”(Green Label)，因为只在采尔马特游玩一天的人将资助各种可持续性项目。

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尚未决策

送货员与推销员将不必缴费，来采尔马特探亲访友的人也不在缴费之列。

据参与者透露，之所以讨论收费事宜主要是因为当地人的不满情绪。对一些人来说，大量游客的到来正日益成为负担。

了解此事的几个人向SRF确认，目前尚未有任何决策，但讨论还在进行之中。没人想就此事进展做出评论。采尔马特旅游局发言人只是说，他们还在不断评估各种措施，有些会继续考虑，另一些则不会。

不过SRF的调查显示，他们目前正在澄清征收这种费用的合法性。

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