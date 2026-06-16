瑞士男性比女性更信任政府
瑞士女性对公共机构的信任度低于男性。尽管从国际比较来看，瑞士整体信任度处于较高水平，但性别差距尤为显著。
瑞士联邦性别平等办公室6月上旬发布的一项研究显示，45%的女性对自身参与政治的能力充满信心，而男性这一比例为65%。该研究由联邦性别平等办公室委托经济合作与发展组织(OECD)开展，对30个国家的制度信任水平进行了比较分析。
数据还显示，瑞士有26%的女性不参与任何政治活动，而男性为17%。联邦性别平等办公室指出，这一性别差距几乎是经合组织国家平均水平的两倍。与此同时，不同性别在公共服务满意度方面也存在明显差异。
瑞士在政治参与和制度信任方面存在显著的性别差异。
女性虽然自1971年获得选举权以来参与程度不断提升，但总体而言，其政治参与度仍低于男性。性别化攻击等因素也在一定程度上抑制了女性的长期参与意愿。
男女在政治态度和投票行为上也“渐行渐远”。近年来在多项全民公投中呈现出明显的“政治性别鸿沟”，女性更倾向支持社会福利与环保议题，而男性则更偏向保守立场。
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为什么瑞士人这么信任他们的政府？
约一半女性认为政府机构在处理援助申请时一视同仁，而持此观点的男性比例接近三分之二。同样，不到半数女性相信“议会平等地代表了不同群体的利益”，相应的男性比例则达到60%。
研究建议，应鼓励女性和女童更早、更广泛地参与政治，同时充分考虑她们的经历及对公共服务的期待，并改善其获取行政服务的途径。
此外，研究指出，瑞士在性别数据的收集与处理方面仍有改进空间。性别平等办公室表示，这些研究结果将纳入政府《2030年性别平等战略》的后续制定。
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