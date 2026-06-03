瑞士研究发现：孤独加剧不信任感

伯尔尼的一项研究表明，孤独会加剧人的不信任感。 Keystone-SDA

长期身处与世隔绝且空间狭小的环境中会对群体状态产生巨大影响。伯尔尼大学主导的一项国际研究显示，极端生存环境会加深孤独感、不信任感，并激化冲突。

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Deutsch de Isolation führt laut einer Berner Studie zu mehr Misstrauen 原版 更多阅览 Isolation führt laut einer Berner Studie zu mehr Misstrauen

伯尔尼大学于5月26日宣布，在整个研究过程中，科研人员陪同一个12人团队，在由法国极地研究所(IPEV)和意大利国家南极研究计划(PNRA)联合运营的南极科考站：康宏站(Concordia Research Station)共同度过了为期十个月的漫长冬日。该科考站位于海拔3’200米的南极高原冰穹C地区，是地球上最偏远、环境最极端的科研基地之一。冬季最低气温可降至零下80摄氏度。

研究报告作者塞巴斯蒂安··瓦尔塔(Sebastian Walther)在新闻稿中指出，康宏站的偏远程度与国际空间站相比，有过之而无不及。该项目由瓦尔塔教授与伯尔尼大学精神病学和心理治疗系的研究人员共同发起。

猜疑取代凝聚力

研究参与者会在四个时间节点完成问卷调查，并随身佩戴测量记录与他人物理距离的传感器。结果显示，随着研究的推进，孤独感、冲突和偏执想法不断增加；而团队凝聚力及主观感知行为能力逐渐下降。

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传感器数据进一步显示，即便增加与他人接触的频率和时长，也不会带来更强的凝聚力，反而导致更多冲突与不信任。此外，随着时间推移，参与者逐渐按国籍形成小团体：法国和意大利成员更愿意聚在一起，进而增加了分化和冲突的风险。

相关新闻稿指出，上述研究成果对需要将团队成员长期派往偏远环境的各类组织具有参考意义。不过，尚需更多人员参与的深入研究，才能为航空航天、军队及工业组织提出可靠的操作建议。以上研究已由《美国国家科学院院刊》(PNAS)刊载。

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