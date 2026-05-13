瑞士至伦敦有望开通直达列车

瑞士与伦敦的直达列车计划再迈难关。 Keystone-SDA

对很多欧洲人来说，乘坐列车跨国通勤、旅游或商务出行是家常便饭。欧洲大陆各国面积普遍较小、边境密集，长期推进一体化。许多国家加入《申根协定》后，人员跨境流动，几乎像国内出行一样方便。不仅如此，欧洲铁路网历史悠久、国家之间轨距和高铁体系高度衔接，形成的国际铁路网覆盖多国。从巴黎到布鲁塞尔、从苏黎世到米兰，都只需几小时。

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近日，瑞士联邦铁路公司再向开通瑞士与伦敦直达列车的梦想迈进一步。该公司与法国国家铁路公司(Société Nationale des Chemins de fer Français, SNCF)和欧洲之星国际高速铁路运营公司(Eurostar)签署了相关谅解备忘录。

此次意向书的签署建立在今年3月瑞士联邦铁路公司(SBB)与法国国家铁路集团旗下的客运公司SNCF Voyageurs签署的合作协议上，是该项目重要的里程碑。

瑞士联邦铁路公司在新闻稿中表示：“谅解备忘录的签订具有里程碑意义。下一步将具体分析潜在时刻表及运营方案。随后，将利用分析结论确定未来开通瑞士至伦敦直达列车的关键步骤和重要节点。”

法国国家铁路客运公司目前已与瑞士铁路公司紧密合作，而通往伦敦的直达线路必须途径法国。欧洲之星铁路集团运营连接欧洲大陆与英国之间的跨英吉利海峡列车线路已超过30年。

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瑞士联邦铁路公司于5月11日宣布，苏黎世至伦敦的直达线路计划运营时长为6小时；日内瓦出发至伦敦需5.5小时；从巴塞尔出发则仅需5小时。

尚存诸多障碍

该线路的开通已获得政策支持。2025年5月，瑞士环境、交通、能源和通信部部长阿尔伯特·罗斯蒂(Albert Rösti)与英国交通大臣海蒂·亚历山大 (Heidi Alexander)在伦敦就相关政府间协议达成一致。

然而，直达线路开通还需克服重重阻碍。

相关新闻稿称：“这包括筹备入境手续、建设必要的基础设施、签署政府间协议，以及确保有合适的列车和列车路线。线路的正式运营最早也要到2030年后。”

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