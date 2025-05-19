瑞士警察破获特大中国人口贩卖团伙案

5名被告被指控诱拐146名中国女性至瑞士，迫使其从事卖淫活动。Keystone-SDA Keystone-SDA

伯尔尼州警方破获重大人口贩卖团伙案。5人被控诱骗100余名中国女性到瑞士充当性工作者进行剥削。该案件将于近期提交法庭审理。

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5名被告被指控拐骗了146名中国女性到瑞士，并迫使其从事卖淫活动。受害者被关在公寓里，不敢离开，且不得不将一半的收入上缴给涉案的皮条客。

伯尔尼州总检察长Annatina Schultz于周一(5月19日)向记者透露，一旦完成起诉，将会披露更多案件细节。

2008年以来，共有41起人口贩运案在伯尔尼州宣判定罪。大多数案件涉及性剥削。

更便捷的数据交换

伯尔尼州安全事务局局长Philippe Müller和警察局长Christian Brenzikofer共同强调了相关调查的复杂性，并呼吁修订立法，提高数据交换的灵活性和便捷性。

Müller在提到调查中的法律限制时指出：“有时候，和国外执法部门的信息交换程序比和其他州执法部门交换信息还简单些。”

安全事务局局长认为，打击此类犯罪需要的不仅仅是满腔愤慨和沮丧的情绪。警察局长补充道，没有政治层面的支持，警方很难有效开展工作。

与性交易有关的剥削在人口贩卖中扮演着重要角色。去年，208位受害者联系了 FIZ移民妇女和人口贩运受害者宣传与支持专家小组(FIZ Advocacy and Support for Migrant Women and Victims of Trafficking 多语)外部链接。另有59位受害者的相关案件正在调查中，或不得不因为与受害者失联而中断调查。在208例受理案件中，FIZ专家小组已确认的、涉及性剥削的人口买卖受害者有159名。

FIZ移民妇女和人口贩运受害者宣传与支持专家小组简介 该机构是一家总部位于瑞士苏黎世的独立非政府组织，倡导为遭受暴力和剥削的移民女性提供支持与保护。 提供服务包括： 受害者保护项目(Makasi)： 提供保密和无偿的法律咨询、心理支持、安全住所、医疗援助和社会整合服务。 协助处理居留许可、刑事诉讼和自愿遣返等事务。 服务对象包括在瑞士或其他国家遭受贩运的幸存者。 移民女性咨询服务： 为移民女性提供保密且免费的咨询服务，帮助她们增强自我决定权，维护自身权益，摆脱暴力、剥削及困境。 为在性产业及遭受暴力或剥削(家庭、工作等领域)的移民女性提供支持。 提供有关居留权、劳动法、婚姻/离婚法、受害者权益、性产业相关法律等信息。 协助解决居留问题、劳动权益、家庭暴力等问题。 服务语言包括德语、英语、法语、西班牙语、葡萄牙语和土耳其语，其他语言可提供翻译服务。 教育与政策倡导： 为专业人士、政府机构和公众提供关于人口贩运和性工作等主题的培训和信息。 参与立法建议和政策制定，推动改善受害者保护措施。