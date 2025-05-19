The Swiss voice in the world since 1935
登录
新闻

瑞士警察破获特大中国人口贩卖团伙案

5名被告被指控诱拐146名中国女性至瑞士，迫使其从事卖淫活动。Keystone-SDA
5名被告被指控诱拐146名中国女性至瑞士，迫使其从事卖淫活动。Keystone-SDA Keystone-SDA

伯尔尼州警方破获重大人口贩卖团伙案。5人被控诱骗100余名中国女性到瑞士充当性工作者进行剥削。该案件将于近期提交法庭审理。

此内容发布于
4 分钟
Keystone-SDA
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国

相关内容

时事通讯：瑞士媒体里的中国

如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。

更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国

5名被告被指控拐骗了146名中国女性到瑞士，并迫使其从事卖淫活动。受害者被关在公寓里，不敢离开，且不得不将一半的收入上缴给涉案的皮条客。

伯尔尼州总检察长Annatina Schultz于周一(5月19日)向记者透露，一旦完成起诉，将会披露更多案件细节。

2008年以来，共有41起人口贩运案在伯尔尼州宣判定罪。大多数案件涉及性剥削。

更便捷的数据交换

伯尔尼州安全事务局局长Philippe Müller和警察局长Christian Brenzikofer共同强调了相关调查的复杂性，并呼吁修订立法，提高数据交换的灵活性和便捷性。

Müller在提到调查中的法律限制时指出：“有时候，和国外执法部门的信息交换程序比和其他州执法部门交换信息还简单些。”

安全事务局局长认为，打击此类犯罪需要的不仅仅是满腔愤慨和沮丧的情绪。警察局长补充道，没有政治层面的支持，警方很难有效开展工作。

与性交易有关的剥削在人口贩卖中扮演着重要角色。去年，208位受害者联系了 FIZ移民妇女和人口贩运受害者宣传与支持专家小组(FIZ Advocacy and Support for Migrant Women and Victims of Trafficking 多语)外部链接。另有59位受害者的相关案件正在调查中，或不得不因为与受害者失联而中断调查。在208例受理案件中，FIZ专家小组已确认的、涉及性剥削的人口买卖受害者有159名。

FIZ移民妇女和人口贩运受害者宣传与支持专家小组简介

该机构是一家总部位于瑞士苏黎世的独立非政府组织，倡导为遭受暴力和剥削的移民女性提供支持与保护。

提供服务包括：

受害者保护项目(Makasi)：

提供保密和无偿的法律咨询、心理支持、安全住所、医疗援助和社会整合服务。

协助处理居留许可、刑事诉讼和自愿遣返等事务。

服务对象包括在瑞士或其他国家遭受贩运的幸存者。

移民女性咨询服务

为移民女性提供保密且免费的咨询服务，帮助她们增强自我决定权，维护自身权益，摆脱暴力、剥削及困境。

为在性产业及遭受暴力或剥削(家庭、工作等领域)的移民女性提供支持。

提供有关居留权、劳动法、婚姻/离婚法、受害者权益、性产业相关法律等信息。

协助解决居留问题、劳动权益、家庭暴力等问题。

服务语言包括德语、英语、法语、西班牙语、葡萄牙语和土耳其语，其他语言可提供翻译服务。

教育与政策倡导

为专业人士、政府机构和公众提供关于人口贩运和性工作等主题的培训和信息。

参与立法建议和政策制定，推动改善受害者保护措施。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
14
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
4 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
6
15 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

卢塞恩市中心一直都是旅游大巴繁忙的中转站。

相关内容

卢塞恩旅游大巴税限制游客涌入

此内容发布于 与去年同期相比，今年4月，在卢塞恩市中心天鹅广场(Schwanenplatz)停靠的旅游大巴减少了三分之二。据相关部门表示，这是4月1日开始征收旅游大巴停车税后立竿见影的效果。

更多阅览 卢塞恩旅游大巴税限制游客涌入
对瑞士职场人来说，职场氛围比薪水更重要。

相关内容

瑞士职场人最看重工作氛围

此内容发布于 据一项研究显示，对瑞士职场人来说，工作氛围比薪水更重要。不过，不同年代的雇员眼中的标准优先级也不同。

更多阅览 瑞士职场人最看重工作氛围
2’000万瑞郎(折合人民币1.7亿元)的框架信贷额度以大约800份申请提交并获批的假设为前提。

相关内容

苏黎世州政府将对强迫劳动受害者进行经济补偿

此内容发布于 苏黎世州那些曾经遭遇强迫劳动措施的受害者很快就能够申请索赔2.5万瑞郎(约合人民币22万元)的一次性社会支持补偿金(solidarity compensation)。为此，苏黎世州政府向州议会提出了总计2’000万瑞郎的框架信贷额度建议。

更多阅览 苏黎世州政府将对强迫劳动受害者进行经济补偿
瑞士：工作日出生率高于30%。

相关内容

瑞士新生儿偏爱周五出生

此内容发布于 根据瑞士联邦统计局5月12日发布的一份报告，在瑞士，周五是最受青睐的新生儿出生日，而周日最不受欢迎。

更多阅览 瑞士新生儿偏爱周五出生
莱茵河右岸小巴塞尔地区(Kleinbasel)街道上正在举行欧洲歌唱大赛盛大的巡游活动。

相关内容

2025年欧洲歌唱大赛：今天在巴塞尔正式开赛

此内容发布于 五月的巴塞尔春光明媚，欧洲歌唱大赛(Eurovision Song Contest, ESC)伴随着热闹的巡游活动拉开帷幕。数万人聚集到从市政厅一路绵延1.3公里到展览中心的绿松石色地毯两旁观看巡游。

更多阅览 2025年欧洲歌唱大赛：今天在巴塞尔正式开赛
日内瓦关税会谈之后，中美两国态度乐观。

相关内容

日内瓦磋商成功：中美同意下调关税！

此内容发布于 上周末(5月10-11日)于日内瓦举行的高级别贸易会谈之后，中国与美国达成一致，同意暂时下调彼此之间的关税。根据一份联合声明，该协议将临时适用90天。

更多阅览 日内瓦磋商成功：中美同意下调关税！
瑞士多个州着手解决在校使用手机问题。

相关内容

瑞士下瓦尔登州将禁止学生在校使用手机

此内容发布于 从下个学年开始，瑞士下瓦尔登州(canton of Nidwalden)的小学生除教学需求或紧急联络需要外，将不得在校使用手机和其他电子设备。

更多阅览 瑞士下瓦尔登州将禁止学生在校使用手机
瑞士法律规定，猫属于“他人财产”，有计划地喂养他人的猫并为其提供住所被视为非法侵占行为。

相关内容

在瑞士，投喂邻居家猫咪被告上法庭！

此内容发布于 5月6日，一位68岁的瑞士老妇人站在了苏黎世法庭上，被指控系统性喂养领居家的猫“里奥”(Leo)，致使其不再返回主人家中。该行为在瑞士属于犯罪行为。

更多阅览 在瑞士，投喂邻居家猫咪被告上法庭！

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
插图

相关内容

外籍保姆赴瑞士淘金，却深陷雇主摧残“地狱”

此内容发布于 年轻的阿尔巴尼亚女性一路颠沛辗转来到瑞士，因为她们期冀能找到一份保姆的工作-在这个安全的国家这也算得上是一份不错的工作。然而最终她们中的许多人落入了人贩子的魔掌。第一章。

更多阅览 外籍保姆赴瑞士淘金，却深陷雇主摧残“地狱”
Man cleaning inside a home

相关内容

更多男性沦为瑞士人口贩卖受害者

此内容发布于 据瑞士打击人口贩卖平台Plateforme Traite的消息，在瑞士，越来越多的男性沦为人口贩运的受害者。自2020年起，共有四家专门机构在该平台上为人口交易受害者提供咨询和援助。

更多阅览 更多男性沦为瑞士人口贩卖受害者
Prostitute on a street corner

相关内容

瑞士打击贩卖人口平台已正式启动

此内容发布于 据多家咨询中心介绍，被贩卖至瑞士的受害者往往不仅得不到必要的保护，也几乎无法通过任何途径享有与当地民众同等的权利。据此，四家组织携手推出“瑞士打击贩卖人口行为”(Swiss Platform against Human Trafficking)网络平台。

更多阅览 瑞士打击贩卖人口平台已正式启动
2022年，卢塞恩举行的反人口贩卖及现代奴役示威活动。

相关内容

瑞士人口贩卖受害者超过200人

此内容发布于 去年，317人参加了由瑞士德语区打击贩卖妇女和妇女移民问题专家小组FIZ (Specialist Unit for Trafficking in Women and Women’s Migration)实施的保护计划。其中四分之三的案件涉及人口贩卖受害者。

更多阅览 瑞士人口贩卖受害者超过200人

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团