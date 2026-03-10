瑞银首席执行官2025年薪酬：1490万瑞郎
去年，瑞银集团首席执行官安思杰(Sergio Ermotti)的总薪酬为1490万瑞郎(约合人民币1.3亿元)，与2024年持平。
据瑞银集团3月9日公布的年报显示，安思杰的薪酬由280万瑞郎的固定年薪及1210万瑞郎的浮动薪水构成。
去年，瑞银集团董事会成员总薪酬为1.453亿瑞郎(约合人民币12.85亿元)，高于2024年的1.436亿瑞郎(约合人民币12.7亿元)。
首席执行官的浮动薪酬分为两部分：奖金(又称年度激励计划或即时浮动薪酬)和长期激励计划(又称递延浮动薪酬)。
其中，年度奖金金额通常取决于公司的盈利、收入表现或结合两者的情况而定。近年来，也越来越多地与环境、社会和公司治理目标的实现情况挂钩。长期激励计划通常包括业绩股票单位。这些股票需要高管在完成特定绩效目标后才能转换为实际股份。此外，一些公司要求高管持有相当于其基本薪资数倍的公司股票，以确保其利益与公司长期发展保持一致。
