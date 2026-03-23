电子驾照或将在瑞士常态化
携带纸质驾照或将在瑞士成为历史。3月19日，瑞士联邦议会国民院通过了电子驾照常态化相关议员动议。
负责该事务的委员会提交的文本规定，驾驶员出示数字驾照也将被视为有效。
国民院议员Benjamin Giezendanner代表委员会发言时表示：“对公民及政府机构来说，电子化都将大大简化相关手续。”
提议如若通过，要求驾驶员必须携带纸质驾照的现行规定将相应作废。目前，该动议已提交议会联邦院审议。
2025年10月，欧盟正式通过统一的电子驾照立法(第4版驾照指令)，其目标是推出全欧盟通用的电子驾照，只需手机存储，跨国亦有效。该法规预计到2029年左右正式生效。
2019年7月，挪威成为首个在全国范围内通过专有应用程序发放移动版驾驶证的欧盟/欧洲经济区国家。在此之前，芬兰曾在2018年至2020年间进行过小范围试点。此后，奥地利、丹麦、法国、希腊、冰岛、波兰、葡萄牙和西班牙也相继推出了电子驾照。
目前，上述电子/移动版驾照仅在签发国境内有效。在2025年的欧盟统一新规生效前，它们尚未符合现行的欧洲驾驶证规则。
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