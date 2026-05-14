研究推演2100年瑞士的五种情景

研究报告勾勒出2100年瑞士的五种情景 Keystone-SDA

从高科技社会到社会解体：研究人员勾勒出瑞士五种可能的未来景象，并推算出这些情景对气候的影响。

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瑞士联邦森林、雪和景观研究所(Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, WSL)表示，虽然无法确切预测瑞士本世纪末的具体面貌，但研究所近日发布的声明指出，由于社会、经济及政治发展会对资源消耗、气候变化和基础设施需求造成影响，掌握可能的社会发展路径至关重要。

为了更加直观地展示这些发展趋势，研究所的团队推演出五种瑞士可能的未来路径，描绘出截至2100年，不同的社会共存模式、经济活动及政治行动。

五种未来情景

研究团队与来自20所研究机构的约60位科研人员深入探讨，在此基础上，通过计算机程序推算出相应的情景。

五种情景中的三种被称作瑞士“共享社会经济路径”。该路径以政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)所使用的全球模型为依据，推演出的情景既包括利用可再生能源的高度科技化社会，也涵盖国家与经济解体、少数精英阶层与贫困的大多数形成鲜明对比、社会分化严重的未来世界。

共享社会经济路径(Shared Socioeconomic Pathways) 政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)始建于 1988年，旨在提供有关气候变化的科学技术和社会经济认知状况、气候变化原因、潜在影响和应对策略的综合评估。 共享社会经济路径(Shared Socioeconomic Pathways, 简称SSPs)是政府间气候变化专门委员会用来分析未来气候变化的一套全球情景框架，它并不直接模拟气候系统，而是描述到2100年全球社会经济可能沿着哪些不同路径发展，并据此推演温室气体排放和气候风险。 SSP通过对人口增长、城市化、经济发展、技术进步、能源结构、土地利用和全球治理等关键变量进行叙事化和定量化设定，构建了五种典型未来: SSP1(可持续发展)代表低不平等、绿色能源和国际合作增强的世界; SSP2(中间路线)表示大体延续当前趋势； SSP3(区域竞争)对应保护主义上升、合作减弱和高脆弱性社会; SSP4(不平等)描绘技术和财富高度集中、社会分化严重的世界； SSP5(化石燃料驱动发展)则假设经济和技术高速增长，但高度依赖化石能源。 专门委员会通常将这些社会经济路径与不同的辐射强迫水平组合，形成完整的未来气候情景，用于评估减排难度、适应能力及全球变暖可能达到的水平。

另外两种情景专为瑞士量身定制。一种情景下，瑞士长期依赖化学燃料，在本世纪末不得不面对环境严重受损招致的代价；另一种设想则勾勒出一个将社会凝聚力及民众福祉置于经济利益之上的社会。

不涉及概率

研究所地理学家Lena Gubler强调，这些情景中没有哪种发生的概率更高，并在新闻稿中表示：“这五种设想只是假设，旨在探索未来的多种可能形态，并不涉及哪种情景概率更高。”

瑞士国家气候服务中心(National Centre for Climate Services, NCCS)最新一期的报告展示了截至2100年，五种不同情景框架下，温室气体排放的模拟数据。

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