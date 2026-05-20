糖尿病治疗新突破：向“摆脱胰岛素”迈进

日内瓦科研人员采用的水凝胶可大幅提升胰岛移植细胞存活率。 Keystone-SDA

瑞士科研人员在对抗1型糖尿病方面取得巨大突破。日内瓦大学日前宣布，一种用于小鼠的创新性水凝胶，为未来实现无需注射胰岛素的“生物人工胰腺”铺平道路。

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1型糖尿病是一种自身免疫性疾病，因胰腺中的胰岛素分泌细胞受损，导致身体无法产生足量胰岛素。目前，患者必须终身依赖每日皮下注射胰岛素或使用胰岛素泵来维持生命。该病不可逆转，但在科学管理下可有效维持健康生活。

日内瓦大学和日内瓦大学医院解释道，凝胶可以提高移植入人体的胰岛素分泌细胞的存活率。这种方法超越了迄今为止测试过的各类胰岛移植技术(胰岛移植是一种通过微创手术，将能够分泌胰岛素的健康“胰岛细胞”移植到患者体内的治疗方法。其核心目的是重建患者自身的胰岛功能，使他们能够像正常人一样自主调控血糖，摆脱每天注射外源胰岛素的痛苦)。

项目牵头人日内瓦大学教授Ekaterine Berishvili表示，胰岛移植通常会导致排异反应，并引发肝脏炎症或供血不足，Amniogel凝胶为克服这些障碍带来可能性。该研究成果已发表于《生物技术趋势》(Trends in Biotechnology)期刊。

凝胶材料源自人体羊膜组织，可在移植前促进微血管网络的形成，并帮助移植细胞与宿主血液循环系统建立连接，促使移植细胞正常发挥作用。

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Berishvili教授解释说：“这种凝胶将移植细胞包裹在内，营造了一种‘保护性环境’”。这些直径为9毫米的圆盘状移植团(即被植入人体的细胞和凝胶的组合体)，使糖尿病小鼠的血糖水平在至少100天内维持正常。

在投入临床应用前，下一步是将移植团培养得更大或增加其数量，以便用于人体。除治疗糖尿病外，Amniogel凝胶未来还可用于承载其他类型的细胞，为其他移植治疗铺平道路。

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