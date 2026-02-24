美、俄、中在日内瓦就核军控举行会谈

核问题：美国与俄罗斯及中国在日内瓦举行核军控对话。 Keystone-SDA

2010年，美国与俄罗斯签署《新削减战略武器条约》(New START)，旨在限制双方已部署的战略核弹头与运载工具数量。该条约已于2026年2月5日到期，美俄之间最后一项双边核裁军条约也随之失效。为此，美国正于日内瓦分别与俄罗斯和中国就核问题展开磋商会谈。2月23日，美国在裁军谈判会议(Conference on Disarmament, CD)召开前再次指控中国于2020年进行核试验。

据美国国务院高级官员于2月23日晚间在日内瓦证实，美方代表团已于当日与俄罗斯代表团举行了会晤。美国与中国代表的会谈则安排在今日。

两周前，美国军控和国际安全事务副国务卿托马斯·迪纳诺(Thomas DiNanno)在裁军谈判会议上指控中国于2020年进行了秘密核试验。据美方估计，到2030年，中国可能拥有超过1’000枚核弹头，是当前数量的两倍。

迪纳诺表示，美国希望达成多边协议以取代与俄罗斯之间的双边核武器控制条约——《新削减战略武器条约》，尤其希望纳入中国。与上述国家开展的初步磋商已于当天在华盛顿展开。

另一方面，中国认为其核武器规模远不及美俄两国。中国裁军事务大使沈健在日内瓦向迪纳诺重申了该立场：“美国持续夸大中国的核威胁。”并表示，中方始终保持“克制”，希望美方“停止无端指控”。

中美之间的紧张关系

2月23日，美国负责军控与防扩散事务的助理国务卿克里斯托弗·耶奥(Christopher Yeaw) 在裁军谈判会议上再次表示，美方提出的多边磋商建议获得了“广泛支持”，并重申了对中国的指控。中方回应称，美国对中国的指责是为自身重启核试验编造借口。

耶奥对此予以坚决否认。他认为，“或许中国想与美国保持核力量均势，或许还想和俄罗斯比肩，那情况会更加‘危险’”。他解释称，特朗普总统宣布的美国新核实验在形式与规模上将与中方对等，同样在地下进行，且核当量相当。

美方正在考虑多种外交途径实现磋商。下一阶段可能在联合国安全理事会常任理事国之间开展。耶奥表示，“我们很有信心”。在他看来，中国履行《核不扩散条约》所承诺的义务，并“坦诚”对话的“时机已至”。“多年来，他们一直都不愿敞开心扉。”他补充道。

