苏黎世行会变革：女性不再只是“看客”

在苏黎世最大的行会之一，女性将不再只是象征性的存在。 Keystone / Ennio Leanza

一场重大变革正在撼动苏黎世行会延续数百年的传统：这些中世纪组建的行会中最庞大、最具影响力的一家决定对女性开放。

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这意味着，该行会的女性成员将能正式参与今年春天的六鸣节(Sechseläuten)。

每年四月的第三个星期一，代表不同工种的26个行会都会在这个传统节日中游行穿越该市。就在不久前，人们还难以想象女性也能成为苏黎世行会的正式成员。

在19世纪之前，男性是家庭的政治代表，而女性则被排除在公共事务之外，瑞士法语区公共广播电视台RTS采访的艺术史学家、裁缝行会(Zunft zur Schneidern)成员弗朗索瓦·盖克斯(François Guex)这样解释。

其中，梅森行会(Zunft zur Meisen)一直是个最富有、最有影响力的行会。它拥有200多名成员，是规模最大的行会。“在中世纪晚期，它是最富有的行会，其成员担任着重要的政治职务。因为需要足够的财富和时间才去当大使或参加在巴登举行的各州联合大会。而一名普通的裁缝并不具备这样的条件，”盖克斯说道。尽管女性一直活跃于工坊和商铺，但她们从未能进入行会。

女性专属行会

1989年，一群女性为能参与六鸣节而创立了自己的行会-圣母大教堂行会(Zunft zur Frau Fraumünster)。尽管最初她们的游行时间仅限于正式队伍开始前的20分钟，但自2014年以来，该行会已被正式邀请参加节日活动，不过这一邀请的期限为25年。

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“苏黎世的行会是些独立协会，每个行会自行决定未来的走向，”盖克斯解释。他在RTS担任六鸣节解说工作已有约20年。

梅森行会开创先例后，其他行会或许也会跟进。位于苏黎世洪格(Höngg)区的行会已宣布将采取类似的女性开放政策，过渡期为五年。而三王行会(Zunft zu den Drei Königen)已经允许女性正式参与六鸣节游行。

不过，盖克斯对这项变革带来的影响保持谨慎态度。“这并不意味着男性堡垒的彻底瓦解，”他提醒道。每个行会的演变步调各不相同，一些行会可能会拒绝这一改变。也有可能在行会接纳女性后，一些成员会选择退出，而另一些人则会视其为积极的进步。

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