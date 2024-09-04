苏黎世采取行动避免过度旅游

重新认识旅游业，确保可持续发展。 Keystone-SDA

苏黎世正在探索如何向外国游客推荐这座城市，同时又能避免其他欧洲城市已经出现的过度旅游困扰。

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Deutsch de Neues Tourismusverständnis soll für nachhaltige Entwicklung sorgen 原版 更多阅览 Neues Tourismusverständnis soll für nachhaltige Entwicklung sorgen

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由苏黎世旅游局委托进行的一项名为“反思旅游业”的研究提出了更为广义的城市游概念，为旅游业提供了更加可持续性发展的思路。

研究建议，游客应当有机会短暂体验当地人的生活，并表示，苏黎世市的旅游业应远不止在这里过夜或一日游的游客。

当地居民参加活动或在餐厅就餐也是对旅游业的贡献。

这种新方法在业内被称作“游客经济”，它能促进旅游业的全面发展，并防止过度旅游等负面影响。

相关内容 讨论 提问者： 维罗妮卡·德沃 你是否遇见过“过度旅游”？受欢迎的旅游目的地应该如何应对？ 威尼斯、巴塞罗那亦或杜布罗夫尼克，甚至瑞士阿尔卑斯山脉中的一些景点，都在面对游客如潮难以应付的困境。该如何应对？ 参与讨论 6 赞 查看讨论