立足瑞士 报道世界
登录
新闻

苏黎世采取行动避免过度旅游

重新认识旅游业，确保可持续发展。
重新认识旅游业，确保可持续发展。 Keystone-SDA

苏黎世正在探索如何向外国游客推荐这座城市，同时又能避免其他欧洲城市已经出现的过度旅游困扰。

此内容发布于
1 分钟
Keystone-SDA

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

由苏黎世旅游局委托进行的一项名为“反思旅游业”的研究提出了更为广义的城市游概念，为旅游业提供了更加可持续性发展的思路。

研究建议，游客应当有机会短暂体验当地人的生活，并表示，苏黎世市的旅游业应远不止在这里过夜或一日游的游客。

当地居民参加活动或在餐厅就餐也是对旅游业的贡献。

这种新方法在业内被称作“游客经济”，它能促进旅游业的全面发展，并防止过度旅游等负面影响。

相关内容

讨论
提问者： 维罗妮卡·德沃

你是否遇见过“过度旅游”？受欢迎的旅游目的地应该如何应对？

威尼斯、巴塞罗那亦或杜布罗夫尼克，甚至瑞士阿尔卑斯山脉中的一些景点，都在面对游客如潮难以应付的困境。该如何应对？

参与讨论
6
69 留言
查看讨论

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？

在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。

参与讨论
30
33 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Alexandra Andrist

随身摄像机：良好执法的必备利器，抑或侵犯隐私的威胁？

您在居住地是否曾遇到过执法人员佩戴的随身摄像机？在您看来，警务执法人员使用随身摄像机的做法，会给公众与警察之间的关系带来怎样的改变？

参与讨论
17
12 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
72 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

世界卫生组织:欧洲年轻人安全套使用频率下降。

相关内容

欧洲年轻人使用安全套的频率降低

此内容发布于 世界卫生组织(World Health Organization, WHO)表示，近年来，欧洲年轻人使用安全套的频率大大降低。不过，瑞士是个例外。

更多阅览 欧洲年轻人使用安全套的频率降低
瑞士政府从2025年起提高子女补贴及养老金。

相关内容

瑞士将从2025年起提高子女补贴和养老金

此内容发布于 从2025年起，瑞士的养老、遗属和残疾保险金将上调2.9%。政府将把最低养老金提高35瑞郎(约合人民币294元)，达到1260瑞郎(约合人民币10’565元)。

更多阅览 瑞士将从2025年起提高子女补贴和养老金
瑞士政府表示，生物识别信息的使用可以免去乘客持纸质机票或电子登机牌的麻烦。

相关内容

瑞士机场获准使用人脸识别技术

此内容发布于 瑞士机场及航空公司获准对乘客进行人脸识别。政府希望允许在乘客办理相关手续时使用生物识别数据。

更多阅览 瑞士机场获准使用人脸识别技术
瑞士歌手尼莫荣获2024年欧洲歌唱大赛冠军。

相关内容

2025年欧洲歌唱大赛将在巴塞尔举行

此内容发布于 瑞士公共广播电视公司SRG于8月30日宣布，瑞士城市巴塞尔将承办2025年5月的欧洲歌唱大赛。日内瓦在主办城市竞争中落败。

更多阅览 2025年欧洲歌唱大赛将在巴塞尔举行
数字化加剧了文化专业人士的不确定性。

相关内容

数字化增加了瑞士创作工作者的不确定性

此内容发布于 数字化可能进一步恶化创意艺术家的法律和社会处境。根据一份新的报告，社会保险、版权法及个人权利的保护都远远滞后于目前的发展。

更多阅览 数字化增加了瑞士创作工作者的不确定性
瑞士人80岁开始服老。

相关内容

瑞士人认为80岁才步入老年

此内容发布于 调查显示，瑞士人认为只有过完80岁生日才开始“变老”，比几十年前更为乐观。在上世纪90年代，瑞士人普遍认为生命的最后旅程从69岁就已经开始。

更多阅览 瑞士人认为80岁才步入老年
游客们在瑞士享受马特洪峰的美景。

相关内容

瑞士热门景区采尔马特考虑向一日游游客收费

此内容发布于 采尔马特(Zermatt)就位于瑞士标志山峰马特洪峰(Matterhorn)脚下，是瑞士热门旅游景区，但大量的一日游游客给这里造成不小的问题。如今这里正在浮现向游客收费的想法。

更多阅览 瑞士热门景区采尔马特考虑向一日游游客收费

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
瑞士旅游局希望优化游客流量分布。

相关内容

瑞士应对过度旅游问题

此内容发布于 瑞士旅游局计划优化游客流量的季节性和地域性分布。对于已经出现游客压力的地区，瑞旅局相信可以通过宣传活动解决问题。

更多阅览 瑞士应对过度旅游问题
Asiatische Tourist:innen machen vor einem Wasserfall Selfies

相关内容

瑞士小山村吃尽了“过度旅游”之苦

此内容发布于 伯尔尼高原地区的劳特布伦嫩(Lauterbrunnen)小山村，在社交媒体的推波助澜下成为网红打卡地，旅游业已经给当地居民带来了骚扰，在社区会议上人们怨声载道。

更多阅览 瑞士小山村吃尽了“过度旅游”之苦

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团