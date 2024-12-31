越来越多的瑞士人选择使用仿制药

医疗保险公司表示，改用多种药物的仿制药将节省大量费用。 Keystone / Gaetan Bally

为鼓励更多人使用仿制药以替代品牌药物，瑞士采取了多种措施，如今这些措施已初见成效。

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目前瑞士的做法是，在有仿制药可供选择的情况下，如果有人坚持购买原研药，则此人需要自付40%的费用。这么做旨在强化个人责任感，以遏制不断攀升的医疗成本。

而该措施正在发挥作用，Helsana医疗保险公司的发言人乌尔斯·基尔亨曼(Urs Kilchenmann)表示。自该规定修订生效以来，仿制药的购买比例已在增加，Helsana的数据也证实了这一点。“这无疑是朝着正确方向迈出的一步。”

Helsana的最新数据显示，截至2024年7月，已有25%的慢性病患者改用仿制药。而在前一年，这一比例仅为12%。

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瑞士各医疗保险公司及其协会Curafutura一致认为，如果患者购买价格更低的仿制药而非昂贵的原研药，那么就能够节省医疗成本。例如Concordia医疗保险公司就曾反映，若能充分利用这一潜力，单其一家公司每年便可节省上千万瑞郎。

要充分实现这一潜力，不仅需要消费者在药房中更多地选择仿制药，市场上也需要提供更多的仿制药。

Helsana发言人基尔亨曼指出，瑞士由于监管障碍过高，导致市场上仿制药数量相对较少。然而，简单的措施即可降低这些障碍。基尔亨曼建议说：“例如取消纸质说明书，改为在包装上印制二维码以实现数字化。”

此外，还可以在包装规格上与原研药加以区别。这将降低仿制药的生产成本，从而使制药公司对其更感兴趣。