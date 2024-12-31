立足瑞士 报道世界
登录
新闻

越来越多的瑞士人选择使用仿制药

医疗保险公司表示，改用多种药物的仿制药将节省大量费用。
医疗保险公司表示，改用多种药物的仿制药将节省大量费用。 Keystone / Gaetan Bally

为鼓励更多人使用仿制药以替代品牌药物，瑞士采取了多种措施，如今这些措施已初见成效。

此内容发布于
2 分钟
SRF
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国

相关内容

时事通讯：瑞士媒体里的中国

如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。

更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国

目前瑞士的做法是，在有仿制药可供选择的情况下，如果有人坚持购买原研药，则此人需要自付40%的费用。这么做旨在强化个人责任感，以遏制不断攀升的医疗成本。

而该措施正在发挥作用，Helsana医疗保险公司的发言人乌尔斯·基尔亨曼(Urs Kilchenmann)表示。自该规定修订生效以来，仿制药的购买比例已在增加，Helsana的数据也证实了这一点。“这无疑是朝着正确方向迈出的一步。”

Helsana的最新数据显示，截至2024年7月，已有25%的慢性病患者改用仿制药。而在前一年，这一比例仅为12%。

相关内容

讨论
提问者： 杰西卡·戴维斯·普吕斯

药品短缺对您的医疗体验有何影响？

您是否曾在药房买药时被告知没有现货？在瑞士和许多其他国家，药品短缺问题日益严重，从抗生素到普通止痛药都受到影响。

参与讨论
4
5 留言
查看讨论

瑞士各医疗保险公司及其协会Curafutura一致认为，如果患者购买价格更低的仿制药而非昂贵的原研药，那么就能够节省医疗成本。例如Concordia医疗保险公司就曾反映，若能充分利用这一潜力，单其一家公司每年便可节省上千万瑞郎。

要充分实现这一潜力，不仅需要消费者在药房中更多地选择仿制药，市场上也需要提供更多的仿制药。

Helsana发言人基尔亨曼指出，瑞士由于监管障碍过高，导致市场上仿制药数量相对较少。然而，简单的措施即可降低这些障碍。基尔亨曼建议说：“例如取消纸质说明书，改为在包装上印制二维码以实现数字化。”

此外，还可以在包装规格上与原研药加以区别。这将降低仿制药的生产成本，从而使制药公司对其更感兴趣。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 策诺·佐卡泰利

瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？

知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？

参与讨论
28
29 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 杰西卡·戴维斯·普吕斯

药品短缺对您的医疗体验有何影响？

您是否曾在药房买药时被告知没有现货？在瑞士和许多其他国家，药品短缺问题日益严重，从抗生素到普通止痛药都受到影响。

参与讨论
4
5 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
46
70 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

移民政策最容易让瑞士人争得不可开交。

相关内容

移民问题最容易让瑞士人“动气“

此内容发布于 移民、援助乌克兰和防疫措施是最让瑞士人两极分化的三大议题-无论是从观点还是情感的角度来看。12月9日公布的一项就瑞士德、法语区2500名选民政治观点的调查得出这一结论。

更多阅览 移民问题最容易让瑞士人“动气“
瑞士成年人在掌握基本技能方面高于平均水平。

相关内容

瑞士成年人的基本技能高于国际平均水平

此内容发布于 在一项国际比较调研中，瑞士成年人在阅读、日常运算和问题解决等基本技能方面的表现高于平均水平。不过，阅读和问题解决能力仅略高于平均值。

更多阅览 瑞士成年人的基本技能高于国际平均水平
2024年2月8日伯尔尼，瑞士青年社会党(Swiss Young Socialists party, JUSO)成员提交公民动议签名。

相关内容

瑞士政府否决针对超级富豪的遗产税提案

此内容发布于 瑞士青年社会党(JUSO)于今年年初提交一项动议，要求对超过5000万瑞郎(约合人民币4.6亿元)的遗产征收50%的税收，用于应对气候变化。瑞士政府否决了一项大幅提高超级富豪遗产税的提案，此举降低了该提案在全民公投中获通过的可能性。

更多阅览 瑞士政府否决针对超级富豪的遗产税提案
中国旅行团经常乘大巴在卢塞恩市中心停留。

相关内容

瑞士名城卢塞恩将对旅游大巴征收高额停车费

此内容发布于 卢塞恩是中国游客喜欢光顾的城市，他们往往随团乘旅游大巴前来。最近卢塞恩市议会最近通过了一项新的停车收费制度，旨在减少市中心的旅游大巴数量。这一措施在瑞士尚属首次，预计将对城市交通和旅游业产生深远影响。

更多阅览 瑞士名城卢塞恩将对旅游大巴征收高额停车费
瑞士研究发现，家庭照顾者每天照护亲人的时间越长，其幸福感就越低。

相关内容

瑞士研究：家庭照顾者难幸福

此内容发布于 苏黎世大学的一项研究结果显示：长期照护家人对个人的福祉有负面影响。该研究结论来自对荷兰、德国和澳大利亚28'663名家庭照顾者的数据分析。

更多阅览 瑞士研究：家庭照顾者难幸福
欧洲越来越多的学校限制手机的使用。

相关内容

82%的瑞士人支持在学校禁用手机

此内容发布于 上周日(12月15日)发布的一项民调显示，绝大多数瑞士居民(82%)希望在学校禁用手机。即使是年轻人也支持这一措施：64%的18-25岁年轻人表示支持实施禁令。

更多阅览 82%的瑞士人支持在学校禁用手机
对瑞士人而言，医疗保险费率依旧是最让人揪心。

相关内容

瑞士居民依然最忧心不断上升的医疗费用

此内容发布于 12月12日公布的一项调研显示，医疗费用和医疗保险费的上涨依然是瑞士居民最为关注的首要问题。此外，环境与养老金问题也让瑞士人深感忧虑。

更多阅览 瑞士居民依然最忧心不断上升的医疗费用
瑞士央行基准利率下调创下近10年来的最大降幅，2025年是否迎来负利率时代？

相关内容

瑞士央行超预期降息50个基点

此内容发布于 瑞士央行于周四(12月12日)宣布下调政策利率50个基点至0.5%，完成年内连续第四次降息。此次降息幅度超出了市场普遍预期的25个基点。

更多阅览 瑞士央行超预期降息50个基点

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
瑞士物价监督员批评瑞士仿制药药品价格过高。

相关内容

瑞士物价监督员抨击瑞士仿制药溢价

此内容发布于 瑞士物价监督员的一项研究表明，瑞士最便宜的仿制药药品(generic medicines，是一种治疗用药品，其化学成分与原来受到药品专利保护的药品相同。原始药品的专利权到期后，通用名药物才可销售。因其化学活性成份与原始药品相同，所以被认为与原始药品等效。)价格是其他国家同类药品价格的两倍还多。

更多阅览 瑞士物价监督员抨击瑞士仿制药溢价
药品可及性基金会从2008年起一直在评估20家最大药企为扩大药品可及性所做的努力。

相关内容

扩大药品可及性的企业努力遭遇挫折

此内容发布于 瑞士企业诺华制药(Novartis)首次登上“药品可及性指数”(Access to Medicine Index)榜榜首，但自新冠疫情结束以来，整个制药业在向最贫困国家提供药品方面便一直进展缓慢。

更多阅览 扩大药品可及性的企业努力遭遇挫折
drugs on a shelf

相关内容

仿制药瑞士售价比别国高出一倍

此内容发布于 瑞士药品的零售价，依然高于欧洲其他国家定价。而提及仿制药，其在瑞士国内的售价，更是比其他地区高出足足一倍之多。

更多阅览 仿制药瑞士售价比别国高出一倍

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团