邦德电影经典取景地雪朗峰重新开放

位于伯尔尼高地的雪朗峰再次对游客开放。 Keystone-SDA

由于新缆车索道施工原因关闭5个月的雪朗峰于3月15日再次对游客开放。

3 分钟

相关内容

雪朗峰铁路公司(Schilthornbahn AG)建造的两段全新Funifor缆车系统中的首条索道已投入运营。

据铁路部门介绍，同时开放的还有山顶处的360度旋转餐厅Piz Gloria。过去5个月间餐厅对外关闭，主要为项目工人提供食宿。

去年12月，连接施特谢尔贝格(Stechelberg)和米伦(Mürren)两座小镇的雪朗峰缆车投入使用。据缆车公司介绍，这段是全世界最陡的缆车线路。

作为雪朗峰20xx项目的一部分，雪朗峰铁路公司在过去两年间投入约1亿瑞郎(约合人民币8.2亿元)对空中缆车索道更新迭代。

除了空中索道建设，整个项目还包括配套站点的新建工程，预计将于2026年春天全部完工。

藏在外国影片中的一些瑞士美景 1964年《金手指》(Goldfinger) – 圣莫里茨 1969年 《女王密使》 (On Her Majesty’s Secret Service) – 瑞士阿尔卑斯山区 1975年 《夺命追踪：艾格袭击》 (The Eiger Sanction) – 艾格峰 1995年《勇夺芳心》(Dilwale Dulhania Le Jayenge) – 因特拉肯 1995年《黄金眼》(GoldenEye) – 提挈诺州韦尔扎斯卡大坝(Verzasca Dam) 2011《传染病》(Contagion) – 日内瓦 2016年《遇见王沥川》(Remembering Lichuan) – 苏黎世 2019年 韩剧《爱的迫降》(Crash Landing on you) – 布里恩茨湖畔、龙疆等

相关内容