高净值人群重视健康胜于物质享受

在地缘政治紧张和贸易摩擦持续的背景下，富裕人群的生活重心正在发生转变。奢侈品消费有所下降，但旅行与体验型消费需求依旧强劲。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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据瑞士宝盛集团(Julius Bär Group AG)7月14日发布的《全球财富与生活方式报告》(Global Wealth and Lifestyle Report)，在该行所分析的25座城市里，今年奢华生活成本首次出现下降。
总部位于苏黎世的这家私人银行编制了一套消费组合，其中包含12种消费品和8种高端服务，这套消费组合按美元计价较2024年整体下降2%。其中，服务价格仅微降0.2%，而商品价格则大幅下降3.4%。技术产品价格下跌(-22.6%)是主因，例如Apple公司在推出新芯片后下调了MacBook的价格。
不过，该报告指出，手袋、珠宝、香槟和女鞋价格的下滑，也表明奢侈品消费总体在放缓。
高端旅行与健康支出上升
尽管去年奢侈品开销减少，但这并不意味着富裕人士的总体支出在下降。商务舱机票价格大幅上涨逾18%，这主要受票价模型调整、航班运力紧张以及高品质旅行持续走俏等因素推动。
健康与长寿成为另一大趋势。八成以上受访者表示，他们正在积极采取措施延长寿命，包括更健康的生活方式，甚至涉及基因疗法和冷冻疗法等干预手段。
苏黎世跻身第五大奢华城市
不过，享受奢华生活在全球不同城市的成本差异依旧显著：报告显示，全球高净值人士生活成本最高的城市仍是新加坡。伦敦升至第二，将香港推至第三。摩纳哥和苏黎世分别升至第四和第五，而迪拜则持续上升。报告还指出，南非大都市约翰内斯堡是富裕人群生活最“奢华”的地方。
中国消费者，特别是年轻中产，一直被“奢华生活”标签所吸引，但如今更看重“体验与品质”：来自Forvis Mazars的数据外部链接显示，约70%受访者“体验型消费”支出占比显著高于实物消费，尤其偏好旅行、餐饮和夜生活。
麦肯锡调研外部链接则指出，新中产和老中产群体正趋向谨慎理性消费，越来越多的人会出于健康考虑而选择降低烟酒等非必要支出。与此同时，对高质量生活的理解也在升级：不是追求奢侈品，而是注重睡眠、运动、心理健康这些能提升生活质量的项目。
Vogue Business《2025年中国硬奢趋势报告》外部链接强调，珠宝、手表等“硬奢”不再是身份的唯一象征，更重要的是它能带来的文化认同和情感共鸣。这与宝盛集团发现的富人“买体验、买健康”趋势是一致的：中国消费者同样开始在文化相关、情感深度的消费上投入金钱与关注。
宝盛报告中高净值人群对消费方向的调整，反映了一种共通趋势。中国中产正在思考：真正的奢华，是充实心灵、不焦虑的生活，还是用时间换健康的投资？当“高质量”不只是金钱堆砌，更是体验与健康，我们的消费行为也应顺势而变。
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