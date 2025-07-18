高净值人群重视健康胜于物质享受

比起物质享受，百万富翁更重视健康。 Keystone-SDA

在地缘政治紧张和贸易摩擦持续的背景下，富裕人群的生活重心正在发生转变。奢侈品消费有所下降，但旅行与体验型消费需求依旧强劲。

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据瑞士宝盛集团(Julius Bär Group AG)7月14日发布的《全球财富与生活方式报告》(Global Wealth and Lifestyle Report)，在该行所分析的25座城市里，今年奢华生活成本首次出现下降。

总部位于苏黎世的这家私人银行编制了一套消费组合，其中包含12种消费品和8种高端服务，这套消费组合按美元计价较2024年整体下降2%。其中，服务价格仅微降0.2%，而商品价格则大幅下降3.4%。技术产品价格下跌(-22.6%)是主因，例如Apple公司在推出新芯片后下调了MacBook的价格。

不过，该报告指出，手袋、珠宝、香槟和女鞋价格的下滑，也表明奢侈品消费总体在放缓。

高端旅行与健康支出上升

尽管去年奢侈品开销减少，但这并不意味着富裕人士的总体支出在下降。商务舱机票价格大幅上涨逾18%，这主要受票价模型调整、航班运力紧张以及高品质旅行持续走俏等因素推动。

健康与长寿成为另一大趋势。八成以上受访者表示，他们正在积极采取措施延长寿命，包括更健康的生活方式，甚至涉及基因疗法和冷冻疗法等干预手段。

苏黎世跻身第五大奢华城市

不过，享受奢华生活在全球不同城市的成本差异依旧显著：报告显示，全球高净值人士生活成本最高的城市仍是新加坡。伦敦升至第二，将香港推至第三。摩纳哥和苏黎世分别升至第四和第五，而迪拜则持续上升。报告还指出，南非大都市约翰内斯堡是富裕人群生活最“奢华”的地方。