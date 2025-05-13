2025年欧洲歌唱大赛：今天在巴塞尔正式开赛

莱茵河右岸小巴塞尔地区(Kleinbasel)街道上正在举行欧洲歌唱大赛盛大的巡游活动。 Keystone-SDA

五月的巴塞尔春光明媚，欧洲歌唱大赛(Eurovision Song Contest, ESC)伴随着热闹的巡游活动拉开帷幕。数万人聚集到从市政厅一路绵延1.3公里到展览中心的绿松石色地毯两旁观看巡游。

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Keystone-SDA/SRF 其他2种语言 English en Eurovision opens with lively parade through Basel 更多阅览 Eurovision opens with lively parade through Basel

Deutsch de Grosse ESC-Parade erreicht das Kleinbasel 原版 更多阅览 Grosse ESC-Parade erreicht das Kleinbasel

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为各国参赛者出场伴奏的是军乐队、狂欢节传统音乐乐队(Guggenmusik bands)，以及造型别致、演奏着各国国歌的点唱机。

巡游开始前半小时，成千上万名观众早已聚集在巡游路线周围，尤其是古老的中桥(Middle Bridge)上。其中，许多人高举巴勒斯坦国旗。起初，这些人举止平和安静，未与警方发生冲突。

此前，警方已经沿途进行了爆炸物排查。部分地段用到了警犬。

逐一欢迎37支参赛代表队之前，巴塞尔城市州政府主席康拉丁·克莱默(Conradin Cramer)发表了讲话，并提到，欧洲歌唱大赛不仅将欧洲各国不同的文化紧密联接在一起，也是对欧洲多样性的致敬。他说，整座城市正酝酿着高亢的气氛，充满了活力。

歌唱大赛开幕式耗资近100万瑞郎(约合人民币855万瑞郎)。巴塞尔城市州为本次大赛投入共3’750万瑞郎(约合人民币3.2亿元)。

大赛的首场半决赛于5月13日(周二)正式开赛。大赛东道主国瑞士及拥有五大广播公司的国家将自动晋级到总决赛。其他31个国家必须在半决赛中争夺剩下的20个决赛名额。

瑞典代表队是夺冠热门。三名代表瑞典出战的男孩其实来自芬兰。三人开玩笑说最喜欢洗桑拿，抵达欧洲歌唱大赛驻地的时候，他们兴奋地表示：“假如我们获胜，芬兰人肯定会站出来庆祝胜利，可为下一届欧洲歌唱大赛买单的却是瑞典。”

第69届欧洲歌唱大赛相关资讯： 本届歌唱大赛主会场设在巴塞尔的圣雅各布体育馆(St-Jacques Hall)，37个国家参加两场半决赛，26个国家晋级总决赛。 关键日期和赛事： 第一场半决赛2025年5月13日 周二 第二场半决赛 2025年5月15日 周四 总决赛 2025年5月17日 周六 法国、德国、意大利、西班牙、英国，以及东道主瑞士自动获得总决赛资格。 投票方法： 在半决赛中，仅根据公众电视投票来决定各国歌手得分。在总决赛中，每个国家的参赛歌手得分不仅要参照公众电视投票，还要有专业评委投票。此外，非参赛国的观众也可以在线投票，从而得出“世界其他地区”的集体得分。 热门歌曲： 瑞典：KAJ三人组合，歌曲“Bara Bada Bastu” 奥地利：JJ，歌曲“Wasted Love” 法国：Louane，歌曲“Maman” 英国：Remember Monday女子组合，歌曲“What the Hell Just Happened?” 更多大赛资讯请参考欧洲歌唱大赛官方网站(多语)外部链接。