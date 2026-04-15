2026年日内瓦钟表展开幕
尽管数字化趋势日益明显，但对于瑞士钟表业来说，像日内瓦钟表展这样的线下活动在新冠疫情之后仍然具有重要意义。
钟表与奇迹日内瓦基金会(Watches and Wonders Geneva Foundation, WWGF)现任主席思礼乐(Cyrille Vigneron)表示，此类展会具有独特的重要性。
在本届钟表展开幕式上，思礼乐(曾任历峰集团旗下核心品牌卡地亚的总裁兼首席执行官，任期至2024年9月)指出，不仅在钟表行业，线下活动正在各个领域复苏，迎合了整个社会的需求。
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作为钟表界最重要的盛会，本届钟表展汇集了65个参展品牌，刷新了历史纪录。思礼乐表示，对线下接触的渴望不仅体现在交易展会上，也体现在日常业务中，并强调，电子商务成绩并没有超过实体店的销售业绩。
参观人数
日内瓦州政府官员娜塔莉·方塔内(Nathalie Fontanet)认为，尽管地缘局势动荡，瑞士钟表业仍表现出杰出的韧性，保持了一贯的适应性和持续的发展。
2026年“钟表与奇迹”日内瓦钟表展于4月14日(周二)拉开帷幕，为期一周。展览前四天仅对业内人士开放，后三天将向大众全面开放。
主办方预计本届展会将吸引约6万参观者，1700名记者及6千余名零售商。
钟表与奇迹日内瓦基金会(Watches and Wonders Geneva Foundation, WWGF)由劳力士(Rolex)、历峰集团(Richemont)和百达翡丽(Patek Philippe)于2022年9月在日内瓦联合创立。作为目前最高规格全球钟表展“钟表与奇迹”的主办方，该非营利组织的宗旨是在全球范围内推广制表工艺，负责管理和组织“钟表与奇迹”日内瓦钟表展。
2024年，香奈儿(Chanel)、爱马仕(Hermès)及LVMH集团也先后加入了基金会董事会。
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