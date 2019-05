L’automne prochain, les Suisses éliront leur nouveau parlement. La politique extérieure est rarement un thème prioritaire pour les électeurs. Cependant, avec la mondialisation, la limite entre politique intérieure et extérieure est de plus en plus perméable, comme le montrent notamment les questions liées à la migration ou au changement climatique.

Le monde est devenu multipolaire et imprévisible. La Suisse ne peut pas ignorer cette évolution, elle doit s’adapter et se repositionner. swissinfo.ch a demandé aux cinq plus grands partis politiques quelles alliances la Confédération devait renforcer et pour quelles raisons.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Quels amis la Suisse doit-elle choisir? Kathrin Ammann et Carlo Pisani 02. mai 2019 - 10:35 Le monde est devenu multipolaire et imprévisible. La Suisse ne peut pas ignorer cette évolution, elle doit s’adapter et se repositionner. swissinfo.ch a demandé aux cinq plus grands partis politiques quelles alliances la Confédération devait renforcer et pour quelles raisons. Traditionnellement, la politique extérieure de la Suisse repose sur la diplomatie et la neutralité: bons offices, réseau mondial, Genève internationale. Toutefois, le multilatéralisme et le dialogue ont connu des temps meilleurs; l’heure est désormais aux bouleversements. Le petit État niché au milieu de l’Europe doit trouver de nouvelles voies pour préserver ses intérêts. La Suisse doit-elle compter sur la Chine, avec laquelle elle entretient une longue amitié et a signé un accord de libre-échange? Est-ce plus sage de courtiser son concurrent économique, les États-Unis, afin de parvenir à conclure un accord de libre-échange avec Washington? Ou alors Berne devrait-elle se concentrer maintenant sur son conflit avec l’Union européenne, même si elle perdrait ainsi de son influence au niveau de la politique mondiale? Nous avons demandé à cinq membres de la commission de politique extérieure du Conseil national (Chambre basse du parlement) quelles alliances la Suisse devait renforcer et pour quelles raisons. Les politiciens avaient chacun une minute à disposition pour dévoiler la vision de leur parti. L’automne prochain, les Suisses éliront leur nouveau parlement. La politique extérieure est rarement un thème prioritaire pour les électeurs. Cependant, avec la mondialisation, la limite entre politique intérieure et extérieure est de plus en plus perméable, comme le montrent notamment les questions liées à la migration ou au changement climatique.