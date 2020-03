Les pompiers volontaires de Lugano se préparent à affronter l'épidémie de coronavirus. (Keystone / Alessandro Crinari)

Une deuxième personne est décédée en Suisse du coronavirus. Le cas est survenu à l'hôpital de Liestal, dans le canton de Bâle-Campagne, ont annoncé dimanche les autorités. Le canton du Tessin est quant à lui dans l'incertitude alors que 15 millions de personnes ont été placées en quarantaine dans le nord de l’Italie.



Quelle est la situation actuellement en Suisse?

Un patient est décédé du coronavirus à l'hôpital cantonal de Liestal, ont annoncé les autorités du canton de Bâle-Campagne dimanche. Cet homme de 76 ans est la deuxième victime de l'épidémie en Suisse. Le septuagénaire infecté au Covid-19 souffrait déjà d'une maladie cardiaque, a fait savoir l'état-major de crise cantonal.

Un premier décès avait été annoncé jeudi dernier, une femme de 74 ans dans le canton de Vaud. Elle s'était probablement infectée en Italie. La patiente est décédée au CHUV, où elle était hospitalisée depuis le 3 mars. Elle souffrait de problèmes respiratoires et son état s'était brutalement détérioré.



Selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) publiés dimanche à 12h00, le pays compte désormais 281 personnes infectées au covid-19. 51 autres cas sont encore en cours d'analyse après un premier résultat positif.



Des divergences dans les cas signalés peuvent survenir parce que les autorités fédérales signalent le nombre de cas qui ont été testés positifs dans un laboratoire central à Genève, alors que les cas signalés par les cantons n'ont pas nécessairement été confirmés par le laboratoire genevois.



Samedi, les autorités fédérales avaient signalé 228 cas confirmés. Vingt cantons sont touchés. La tranche d’âge des cas testés positifs jusqu’ici va de 0 à 89 ans, la médiane étant de 46 ans (50% des cas sont plus jeunes et 50% sont plus âgés). 54% des cas concernent des hommes, 46% des femmes.



Quelles sont les conséquences de la quarantaine imposée au nord de l'Italie?

L'impact des mesures drastiques prises en Italie, qui a mis dimanche en quarantaine tout le nord du pays, soit 15 millions d'habitants, semble encore flou pour les quelque 70'000 frontaliers se rendant au Tessin. Selon le décret du gouvernement italien, les déplacements dans la zone en quarantaine devront être limités à «des impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d'urgence, pour des raisons de santé».



«Le Conseil fédéral suit étroitement les développements de la situation en Italie», a indiqué dimanche sur Twitter son porte-parole André Simonazzi. Le gouvernement est en contact avec les autorités tessinoises et italiennes afin d'évaluer en permanence son dispositif de réponse à ces événements, a-t-il précisé.



#CoronaInfoCH Le Conseil fédéral suit étroitement les développements de la situation en Italie. Il est en contact avec les autorités tessinoises et italiennes afin d’évaluer en permanence son dispositif de réponse à ces événements. — André Simonazzi (@BR_Sprecher) March 8, 2020

Les CFF ont eux indiqué que les trains transfrontaliers continuent de circuler selon l'horaire. Les autorités italiennes n'ont pas ordonné de restrictions dans ce domaine, explique la compagnie dans un bref communiqué. Tous les convois sont assurés régulièrement.

Comment la population réagit-elle?

Malgré ces évolutions, la majorité de la population suisse reste calme. Selon un sondage de l'institut de recherche Link pour le SonntagsBlick, elle soutient clairement les mesures prises par la Confédération.



76% des sondés considèrent par exemple que l'interdiction des grands événements est appropriée. L'enquête a été menée du 3 au 6 mars auprès de 1074 personnes dans les trois régions linguistiques principales du pays.



Les deux tiers (67%) des personnes interrogées ne se sentent pas ou peu menacées par le virus. En revanche, 24% jugent le danger lié au coronavirus comme moyen et 8% comme élevé. Ces valeurs restent stables et n'ont que peu changé par rapport à la semaine précédente.



La gestion de la crise par le Conseil fédéral est jugée comme bonne par une grande partie des personnes interrogées. Par ailleurs, 86% estiment que l'OFSP les informe suffisamment.



Selon l'enquête, la population suit largement les mesures de prévention recommandées par la Confédération. Ainsi, 93% des sondés disent se laver fréquemment les mains, 76% évitent de se serrer la main et plus de la moitié s'abstiennent temporairement de voyager à l'étranger. Les masques de protection ne convainquent en revanche pas. Moins d'une personne sur dix envisage d'en porter.

Quelles sont les priorités du gouvernement suisse?

Pour le Conseil fédéral, il est désormais clair que le virus est plus dangereux pour certaines catégories de la population, catégories qu'il s'agit de protéger avec une attention redoublée: les personnes de plus de 65 ans et celles qui souffrent d'autres pathologies. Ces personnes doivent ainsi éviter les transports publics aux heures de pointe. Faire ses courses est aussi à bannir lors de forte affluence.

Les manifestations publiques, les réunions professionnelles et privées, les rendez-vous professionnels et privés inutiles sont également à proscrire. Autre comportement à risque pour ces personnes: les visites dans les EMS et les hôpitaux ainsi que les contacts avec des personnes malades.

De manière générale, le Conseil fédéral a rappelé vendredi qu'il faut garder ses distances avec les autres usagers des transports en commun, aussi dans les gares et aux arrêts de bus. Les voyages de loisirs doivent être réduits.

Il s'agit aussi, a dit le ministre de la Santé Alain Berset, de protéger le fonctionnement des institutions sanitaires: «La pression sur le système de santé et notamment les hôpitaux est très forte et il faut qu'ils puissent continuer à fonctionner».

Les employeurs sont pour leur part appelés à tenir à distance du lieu de travail les personnes vulnérables. Ils doivent aussi faire preuve de souplesse lorsqu'ils demandent un certificat médical et attendre le cinquième jour, afin de ne pas surcharger les établissements de santé. Dans la mesure du possible, le temps de travail des collaborateurs doit être flexibilisé afin d'éviter les heures de pointe dans les transports publics.

Concernant les enfants, il n'est pas opportun de fermer les écoles, car les enfants seraient alors gardés le plus souvent par les grands-parents, qui eux font partie des personnes à risque.

Alain Berset a également indiqué que les cantons pourront en cas de besoin faire appel à l'armée dans leur lutte contre le coronavirus. Répondant à une première demande du Tessin, il a précisé que deux ambulances et du personnel vont être mis à disposition de ce canton.



Quels sont les impacts économiques du coronavirus en Suisse? Fin de l'infobox

Au niveau économique, le Conseil fédéral se dit conscient du fait que le coronavirus et les mesures adoptées ont un impact sur le monde du travail et sur la vie publique en Suisse.

Le gouvernement dit examiner une éventuelle compensation des cas de rigueur. Concrètement, il s'agit notamment d'analyser rapidement comment faciliter l'accès non bureaucratique aux indemnités en cas de chômage partiel.

Le Département de l'économie a en outre institué un groupe de travail interdépartemental chargé d'observer les conséquences économiques du coronavirus, d'identifier les mesures que la Confédération pourrait prendre et de coordonner, le cas échéant, les travaux à venir.

Le gouvernement a finalement précisé que la Confédération soutient la lutte internationale contre l'épidémie à hauteur de neuf millions de francs, dont cinq millions dévolus à la recherche et quatre aux organisations internationales du domaine de la santé.



Les Suisses de l'étranger sont-ils particulièrement touchés? Fin de l'infobox

Pour l'instant, aucun Suisse se trouvant à l'étranger n'a été touché par le coronavirus, a indiqué l’OFSP. Les points principaux d'attention sont la Chine, l'Italie, l'Iran et la Corée du Sud, où de nombreux cas ont été enregistrés. Dans ces pays, les représentations diplomatiques et consulaires sont renforcées à distance par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Les citoyens suisses peuvent s’adresser à toutes les représentations helvétiques à l’étranger. Les représentations diplomatiques et la hotline mise en place par le DFAE ont répondu ces derniers jours à des centaines de questions de citoyens inquiets.



Un nouveau régime plus strict s'applique désormais pour les voyageurs souhaitant se rendre en Israël. Les ressortissants israéliens arrivant de Suisse seront placés en quarantaine pendant 14 jours. Les non-Israéliens arrivant de Suisse ne sont plus autorisés à entrer en Israël.



Quatre Suisses sont par ailleurs bloqués sur le bateau de croisière Grand Princess, arrêté au large des côtes californiennes en raison du coronavirus. Le consulat de Suisse à San Francisco est en contact avec les autorités locales.



