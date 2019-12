Droits d’auteur

Traditions hivernales - notre calendrier de l’Avent Melanie Eichenberger 01. décembre 2019 - 00:00 Très chères lectrices et très chers lecteurs, La période de l’Avent en Suisse a des saveurs de mandarines, de biscuits de Noël et de vin chaud. L’atmosphère est propice à la contemplation, aux réjouissances et aux moments conviviaux entre amis ou en famille. Nous souhaitons partager cette ambiance très particulière avec vous en vous offrant un calendrier de l’Avent un peu spécial. Chaque jour, vous pourrez découvrir une spécialité culinaire typique d’un canton. Un petit morceau de Suisse à cuisiner vous-mêmes et à déguster où bon vous semble, même à l’autre bout du monde, grâce à nos recettes détaillées. Le calendrier de l’Avent de swissinfo.ch Apparu dans les pays germanophones au cours du 19e siècle, le calendrier de l’Avent fait partie des coutumes chrétiennes. Il a été créé pour montrer aux enfants le temps qui reste jusqu’à la Sainte Nuit et pour faire monter l’excitation et la joie avant la fête de Noël. Aujourd’hui, le calendrier s’est répandu dans le monde entier. En Suisse, les familles apprécient particulièrement les calendriers de l’Avent. Ils sont soit fabriqués à la main pour être offerts en cadeau, soit achetés dans le commerce. Derrière les fenêtres se cachent souvent des chocolats ou des petites images.