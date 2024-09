A l’ONU, Netanyahu dénonce les « calomnies » contre son pays

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a commencé son discours devant l’Assemblée générale de l’ONU vendredi en dénonçant les « mensonges et calomnies » prononcées contre son pays. Il a été boycotté par une partie des diplomates qui ont quitté la salle.

« Mon pays est en guerre, se battant pour sa survie. Mais après avoir entendu les mensonges et calomnies contre mon pays par de nombreux orateurs à ce podium, j’ai décidé de venir et de rétablir la vérité », a-t-il lancé depuis la tribune des Nations unies à New York.

Des diplomates sont sortis de la salle à l’arrivée du dirigeant israélien, a constaté l’AFP.

Benjamin Netanyahu a aussi envoyé un avertissement à l’Iran. « Si vous nous frappez, nous vous frapperons ». « Il n’y a aucun endroit en Iran que le long bras d’Israël ne peut atteindre », a-t-il mis en garde.