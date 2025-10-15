À Neuchâtel ou Zurich, il fait désormais aussi chaud qu’en Italie il y a 50 ans

Le lac des Brenets, situé à la frontière entre le canton suisse de Neuchâtel et le département français du Doubs, à sec lors de la vague de chaleur d'août 2022. Keystone / Laurent Gillieron

Les données relevées dans les stations météo européennes montrent que les températures actuelles en Suisse sont similaires à celles que l'on trouvait nettement plus au sud il y a quelques décennies. L'analyse de la cellule data de la RTS.

Jusqu’à 28 degrés à la mi-septembre, un épisode caniculaire en juin et des records de température en janvier: la Suisse se réchauffe et cela bouleverse nos habitudes climatiques. Une problématique qui ne se limite pas à nos frontières.

La RTS a comparé les températures mensuelles historiquesLien externe de plus de 900 stations météo en Europe et le résultat est sans appel. Dans la majorité des cas, les températures actuelles se rapprochent de ce qu’on relevait au 20e siècle dans des stations plus au sud. Genève s’apparente au nord de l’Italie, Paris à Toulouse et Londres à la région bordelaise.

Contenu externe

En rouge, la station sélectionnée. En bleu, les stations de mesures avec des températures équivalentes au 20e siècle. Note: Sur les appareils iOS (iPhone et iPad), il faut cliquer 2 fois sur une station pour la sélectionner.

Le changement climatique responsable

Pour Martine Rebetez, professeure ordinaire à l’Université de Neuchâtel et chercheuse à l’institut fédéral WSL, cette évolution des températures s’inscrit sans aucun doute dans les effets déjà perceptibles du changement climatique. Un constat logique quand on sait que la moyenne des températures actuelles en Suisse est supérieure de presque trois degrés aux relevés préindustriels.

Confrontée à la rapidité du réchauffement, la végétation peine à s’adapter. «Les épicéas ont une durée de vie de plus de 100 ans. Les températures changent trop vite, ce qui implique qu’au cours de leur existence, ils vont souffrir et leur santé va se dégrader», explique Martine Rebetez. Ces arbres pourraient à terme se raréfier dans le paysage suisse.

Patates et betteraves sucrières, des symboles en péril

L’agriculture aussi doit progressivement s’adapter aux nouvelles températures. En Suisse, la pomme de terre et la betterave sucrière, qui s’épanouissent dans un climat froid et humide, font grise mine lorsque la température dépasse les 30 degrés. Ces deux légumes racines pourraient bénéficier d’une culture en altitude, plus fraîche, mais la majorité des terrains agricoles se trouvent en plaine. Leur présence historique dans nos champs se retrouve menacée.

Contrairement aux végétaux, les animaux eux peuvent se déplacer vers un milieu qui leur est plus favorable, mais leur arrivée peut mettre en danger un écosystème. Des risques déjà perceptibles comme avec l’implantation du moustique tigre au sud de l’Europe et jusqu’en Suisse, un insecte invasif et vecteur de graves maladies.

Un climat différent malgré des températures similaires

Si les températures moyennes ressemblent à celles de lieux plus au sud, le climat reste lui différent, notamment au niveau des précipitations et des écarts de températures. La climatologue Martine Rebetez précise que «les régions méditerranéennes ont des étés chauds et secs relativement homogènes. En revanche, dans des endroits comme la Suisse, les périodes très chaudes peuvent être suivies par des épisodes pluvieux et froids».

Avant d’avoir des garrigues jurassiennes et de l’huile d’olive argovienne, il faudra répondre aux nombreux défis environnementaux que pose le réchauffement climatique. Au nord comme au sud.

Contenu externe

