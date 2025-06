Appel à la responsabilité individuelle des voyageurs suisses

Keystone-SDA

Les Suisses se rendent à l'étranger pour plus d'une journée deux fois par an, et la tendance est à la hausse. La Direction consulaire du Département des affaires étrangères en appelle à la responsabilité personnelle des voyageurs et déconseille les aventures risquées.

(Keystone-ATS) Selon les chiffres de la Confédération, les citoyens suisses effectuent environ 12 millions de voyages à l’étranger par an. En règle générale, les voyageurs sont bien préparés, a déclaré Marianne Jenni, directrice de la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), jeudi à Berne devant les médias. Cependant, de plus en plus de personnes se rendent dans des régions en crise.

Mme Jenni a qualifié ce phénomène de « dark tourism », c’est-à-dire de voyages déconseillés par le DFAE. Actuellement, 24 pays figurent sur cette liste, a indiqué l’ambassadeur Serge Bavaud, chef du Centre de gestion des crises du DFAE. Parmi eux, on trouve des Etats comme la Syrie, la Corée du Nord ou l’Afghanistan. Dans ces régions, le DFAE ne peut apporter qu’une aide limitée, voire aucune dans certaines situations.

« Pas de remplacement du bon sens »

Depuis le début du millénaire, la Confédération élabore des conseils aux voyageurs, actuellement pour 176 pays. « Voyager n’est certainement pas devenu plus sûr ces dernières années », a estimé Mme Jenni. Elle en a appelé à la responsabilité personnelle des touristes.

La direction consulaire peut certes apporter son aide en cas d’urgence, mais il existe des limites légales. « La Confédération apporte son aide à titre subsidiaire – la responsabilité première incombe aux voyageurs eux-mêmes », a déclaré Mme Jenni.

Les représentations suisses à l’étranger sont prêtes à aider, a également avancé Yvonne Rohrer, cheffe de la division Protection consulaire. « Mais nous ne sommes pas une assurance de rapatriement et ne remplaçons pas le bon sens. » Il n’existe aucun droit légal à la protection consulaire.

Comparativement, peu de cas de détention

Les représentants de la Confédération ont rappelé l’existence de l’application « Travel Admin », sur laquelle les voyageurs peuvent enregistrer leurs séjours à l’étranger. Par rapport au nombre croissant de voyages, cet instrument est encore beaucoup trop peu utilisé.

Mme Rohrer a qualifié de « très minime » la proportion de Suisses qui ont des problèmes avec la loi à l’étranger. Actuellement, le DFAE a connaissance de 188 cas, dont 62 concernent des délits présumés liés à la drogue.

En ce qui concerne les difficultés d’entrée de ressortissants suisses aux Etats-Unis, qui ont été rendues publiques, Mme Rohrer a déclaré que le DFAE avait connaissance de deux cas dans lesquels les personnes avaient été retenues à court terme. Dans ces deux cas, le DFAE n’a pas dû intervenir, car les personnes étaient déjà sur le chemin du retour au moment de la prise de contact.