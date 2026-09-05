Photo de la semaine

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Une photographie de l’artiste brésilienne Luisa Dörr est exposée sur une façade à Vevey, en Suisse romande, lors de la dixième édition de la biennale «Images Vevey», mercredi. (Keystone/Jean-Christophe Bott)
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