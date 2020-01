Cinq nouvelles zones de présence permanente (ZPP) du loup ont été détectées en France, a indiqué lundi l'Office français de la biodiversité. La présence des loups est concentrée dans les Alpes, le Sud-Est et l'Est. Une meute se déplace en limite des départements du Doubs et du Jura, ainsi que de la Suisse.

Ces observations font passer le total des ZPP à 97. Elles confirment une expansion spatiale qui se poursuit avec un total de 80 meutes constituées, selon l'Office français de la biodiversité (OFB). Cette instance relève par ailleurs une toute première reproduction identifiée hors du massif alpin, dans le massif jurassien.

Le "suivi estival" de la population du loup, mené de mai à octobre, vise notamment à répertorier les cas de reproduction et les zones d'installation. Il a mis en évidence 28 cas de reproduction, dont certains ont également permis de confirmer cinq nouvelles ZPP, indique l'OFB dans le bilan de cette campagne.

Le résultat du dernier bilan hivernal publié en juin, qui permet de comptabiliser l'ensemble de la population, faisait état d'une forte augmentation de la population de loups. Le territoire français compterait ainsi 530 adultes contre 430 un an plus tôt.

Ce chiffre est au-delà du seuil de 500 qui permet de "résister au risque d'extinction", a souligné l'OFB. Ce nombre de loups a aussi entraîné une hausse du nombre d'animaux qui peuvent être abattus, soit une centaine en 2019.

La présence de plus en plus importante de ces prédateurs carnivores, éradiqués dans les années 1930 et revenus naturellement par l'Italie dans les années 1990, est combattue par les éleveurs qui dénoncent les attaques contre leurs troupeaux. En 2018, 3674 attaques ont eu lieu contre plus de 12'500 animaux, principalement des ovins.

