Aujourd'hui en Suisse

Non, ce n’est pas Los Angeles et les gangs impliqués ne sont ni les Crips, ni les Bloods. Et même si Hell’s Angels, Broncos et Bandidos viennent à l’origine des États-Unis, c’est bien dans leur version suisse que ces bikers à blousons noirs se sont flingués samedi dernier à Genève et bastonnés lundi matin à Berne – fort heureusement, sans faire de victimes.

Bigre! Et la tranquillité helvétique alors? Le procès qui s’est ouvert ce matin à Berne pour une autre rixe, vieille de trois ans, permettra peut-être d’en savoir plus sur ces embryons de guerres de territoire, qui révéleraient un phénomène sous-estimé en Suisse.

© Keystone / Stringer Des motards en blousons de cuir qui se battent à coups de pierres le matin en pleine rue, ce n’est pas spectacle courant en Suisse. C’est pourtant ce à quoi l’on a assisté lundi devant le Tribunal régional de Berne, où s’ouvrait le procès de 22 membres de gangs rivaux pour rixe, et même tentatives d'homicide et lésions corporelles graves. En mai 2019, une bagarre en règle entre Hell’s Angels et Broncos d’un côté et Bandidos de l’autre avait fait trois blessés, dont deux graves. Ceci à cause de l’ouverture d’un local des derniers nommés, dans la paisible bourgade bernoise de Belp. Une guerre de territoire donc, à coups de barres de fer, battes de baseball, couteaux et avec au moins une arme à feu. Rebelote ce lundi matin devant le tribunal où s’ouvrait le procès, qui doit durer un mois. Cette fois, les bandes rivales, séparées par des grilles se sont lancé des cailloux. La police a dû intervenir avec des balles en caoutchouc, du gaz hilarant et des lances à eau. Par un hasard du calendrier, ce procès bernois s’ouvre au lendemain d’une fusillade dans un restaurant genevois, entre les mêmes bandes rivales. Samedi dernier, ils en sont venus aux mains pour une raison inconnue et plusieurs coups de feu ont été tirés – pas chance, sans atteindre personne. Des membres de bandes rivales de motards devant la justice à Berne Lien externe – RTS Info

Keystone / Christoph Ruckstuhl Taux de chômage à la baisse à 2,5%, nombre record de places vacantes: le marché suisse du travail se porte au mieux, selon les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique. Pour la première fois, l’économie a franchi la barre des 100'000 places vacantes. Les secteurs de l'hébergement, de la restauration et des hautes technologies sont les plus en manque de personnel. On peut y voir d'abord un effet de rattrapage par rapport au début de l'année 2021 encore marquée par la crise sanitaire. Ces chiffres viennent également confirmer le discours des employeurs sur le manque de personnel qualifié. Pour la suite, les places vacantes devraient se stabiliser à un niveau élevé, sur fond de crise ukrainienne et de hausse de l'inflation. Les perspectives économiques, par ailleurs, s'assombrissent, comme l'annonce lundi le dernier baromètre de l'institut conjoncturel KOF. Presque toutes les branches sont orientées à la baisse, en particulier l'industrie manufacturière et la construction. L’article Lien externe de RTS Info

