Aujourd'hui en Suisse

Keystone / Anthony Anex

Nous vous le disions hier, des compagnies aériennes, dont Swiss, suppriment des vols, faute de personnel suffisant dans le secteur. Mais ce manque de personnel touche de vastes pans de l’économie suisse, au point de faire planer une menace sur la prospérité du pays.

Les statistiques montrent qu’il y avait plus de 100'000 places vacantes en Suisse au premier semestre 2022, ce qui constitue un record. De nombreux secteurs sont touchés, mais certains s’illustrent tout particulièrement. L’hôtellerie-restauration, où les conditions de travail et salariales sont assez peu favorables, est sous tension. Dans les domaines techniques, comme l’informatique, on peine à trouver suffisamment de personnes formées.

Le phénomène n’est pas propre à la Suisse, mais touche plusieurs pays occidentaux. Dans les pays anglo-saxons, le phénomène a même trouvé un nom: la «grande démission». Cela désigne une vague de démissions de la part de personnes à la recherche de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires ou d’emplois plus en adéquation avec leurs aspirations. Ce phénomène a été accentué par la pandémie.

La pénurie pourrait durer et même s’accentuer, en raison du départ à la retraite de la génération du baby-boom. Pour y remédier, il y a plusieurs pistes possibles: le recours à une immigration massive, mais le sujet est politiquement sensible, ou encore une meilleure intégration des femmes et des personnes âgées ou handicapées sur le marché du travail. Les spécialistes s’accordent cependant sur un point: la formation continue sera un chantier crucial pour les prochaines années.