Au moins cinq personnes, suspectées d'avoir participé au braquage d'un joaillier en mai dans le Doubs, ont été interpellées à Besançon et Annemasse (Haute-Savoie). Un suspect est en fuite, a-t-on appris vendredi auprès d'une source proche de l'enquête.

Les interpellations ont débuté mercredi à Annemasse et se sont poursuivies jeudi dans plusieurs quartiers de Besançon. Un jeune homme de 23 ans a pris la fuite jeudi en sautant d'une fenêtre lors d'une perquisition à son domicile, selon la source, confirmant une information du quotidien l'Est Républicain.

En mai, une demi-douzaine d'hommes armés et porteurs de cagoules, avait fait irruption dans une entreprise de traitement de métaux précieux, située à Châtillon-le-Duc, au nord de Besançon, et avait menacé les six employés présents.

"Plus de 30 kg de métaux précieux, principalement de l'or, ont été volés", a-t-on précisé de même source. Le braquage n'avait pas fait de blessé mais avait laissé le personnel en état de choc.

L'enquête a été confiée à la section de recherches de Besançon, avec le soutien du groupement de gendarmerie du Doubs, sous la direction de la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS).

