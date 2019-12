Certainement la plus célèbre de Suisse: la soupe d'orge des Grisons. (Keystone)

Après le copieux plat d'hier, voici de quoi ménager un peu votre estomac. La soupe d'orge des Grisons est probablement la soupe la plus célèbre de Suisse.

Il en existe presque autant de variantes que de vallées grisonnes, qui sont au nombre de 150! Cette soupe est faite à base d’orge, macéré durant une nuit afin de le ramollir. Elle contient beaucoup de petits dés de légumes et bien sûr de la viande fumée.

Recette (pour 4 personnes):

Ingrédients: un demi poireau; 150g de carottes; 150g de céleri; 50g de viande des Grisons; 1 oignon; 2 feuilles de laurier; 2 clous de girofle; 1 petit pied de veau (selon le goût); 1 c.s. de beurre; 100g d’orge perlé; 1,5l de bouillon de bœuf ou de légumes; sel; poivre; 3 c.s. de crème liquide; 1 bouquet de ciboulette

Préparation:

Couper les poireaux en deux dans le sens de la longueur, les laver et les tailler en fines rondelles. Éplucher les carottes et le céleri et les couper en petits dés. Couper la viande des Grisons en petits cubes. Éplucher l'oignon, le couper en deux, et planter dans chaque moitié 1 feuille de laurier et 1 clou de girofle. Rincer le pied de veau à l’eau froide.

Mettre le beurre à fondre dans une grande poêle. Faire cuire les poireaux, les carottes, le céleri et la viande à l’étuvée pendant 5 min. Y ajouter l’orge et cuire brièvement le tout à couvert. Ajouter ensuite les oignons et le pied de veau.

Verser le bouillon dans la poêle, porter à ébullition puis réduire le feu. Couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant environ 2 heures. Retirer l’oignon et le pied de veau et assaisonner.

Ajouter la crème, mélanger et laisser sur le feu juste le temps qu’elle chauffe. Hacher finement la ciboulette et en parsemer la soupe.

La période de l’Avent en Suisse a des saveurs de mandarines, de biscuits de Noël et de vin chaud. L’atmosphère est propice à la contemplation, aux réjouissances et aux moments conviviaux entre amis ou en famille. Nous souhaitons partager avec vous cette ambiance très particulière en vous offrant un calendrier de l’Avent un peu spécial. Chaque jour, vous pourrez découvrir une spécialité culinaire typique d’un canton. Un petit morceau de Suisse à cuisiner vous-mêmes et à déguster où bon vous semble, même à l’autre bout du monde, grâce à nos recettes détaillées. Fin de l'infobox

