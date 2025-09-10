Aujourd’hui en Suisse

Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,

Trouver un logement en Suisse devient de plus en plus difficile, en particulier pour les personnes qui souhaitent s’installer à Genève, Zoug ou Zurich.

En revanche, il est aujourd’hui plus facile qu’autrefois de trouver des femmes dans des professions exigeant une formation universitaire. Une situation liée à la meilleure réussite scolaire des filles, expliquent les journaux du groupe Tamedia.

Nous ferons aussi un détour par le Parlement et reviendrons sur la révélation d’un chapitre sombre de l’histoire d’une entreprise cosmétique helvétique.

Bonne lecture!