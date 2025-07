Aujourd’hui en Suisse

Un voyage en train à travers la France, la Belgique et les Pays-Bas: c’est ce que s’offre cet été la ministre de la Santé, Elisabeth Baume-Schneider. Un peu de Suisse et un peu d’étranger, ainsi que quelques jours en famille, c’est ce qu’ont prévu la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et Beat Jans, chef du Département fédéral de justice et police.

Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis souhaite pour sa part passer l’été dans son canton d’origine, le Tessin, entre randonnées, lecture et travail sur ses dossiers, comme l’indique le Département fédéral des affaires étrangères. Albert Rösti, chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, entend lui aussi passer ses vacances en Suisse, sans toutefois exclure une «escapade dans un pays voisin».

Le ministre de l’Économie et de la Formation, Guy Parmelin, souhaite quant à lui passer les vacances d’été dans les montagnes vaudoises, mais aussi rendre visite à des amis en Bourgogne. Enfin, le ministre de la Défense et des Sports Martin Pfister opte pour des vacances suisses et sportives: il compte rester dans le pays et profiter de l’occasion pour assister à plusieurs matchs de l’Euro féminin de football.