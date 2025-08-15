Aujourd’hui en Suisse
Le vote électronique gagne du terrain en Suisse. Mais les systèmes existants peinent à séduire, du moins sur le territoire national.
Le nouvel avion de combat que la Suisse veut acquérir auprès des États-Unis continue par ailleurs d’alimenter les débats. Faut-il organiser un nouveau vote populaire? La réponse reviendra au monde politique.
Les pourparlers visant à conclure un accord international contre la pollution plastique ont échoué à Genève. Pour la Suisse, c’est une double défaite.
Les divergences étaient trop grandes. D’un côté, plus d’une centaine de pays aux objectifs ambitieux, dont la Suisse, l’Union européenne et de nombreux États d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie, voulaient réduire la production de plastique et retirer du marché les produits en plastique à usage unique.
De l’autre figuraient les pays producteurs de pétrole et de plastique, dont l’Arabie saoudite, l’Iran et la Russie.
Le projet final ne prévoyait déjà plus d’objectifs mondiaux, seulement des cibles nationales.
Pour le conseiller fédéral Albert Rösti, un échec était inacceptable, avait-il déclaré avant la dernière séance plénière. Pourtant, c’est bel et bien ce qui s’est produit.
Ce revers ne déçoit pas seulement les ambitions helvétiques: c’est aussi un coup porté au multilatéralisme, dont Genève est l’un des symboles.
Un homme sage-femme? Oui, ça existe. Le Tages-Anzeiger brosse le portrait d’un jeune homme en formation pour exercer ce métier.
Luca Grieco a 27 ans. Après avoir échoué en médecine – «un rêve brisé» – il a découvert le master en maïeutique. Il se forme à ce métier depuis deux semestres; il lui reste encore trois années d’études.
Sur les 3520 membres de la Fédération suisse des sages-femmes, seulement 7 sont des hommes. «Les remarques stupides viennent surtout d’hommes», explique-t-il au journal. Et de répliquer: «Pour voir des femmes nues, je n’ai pas besoin d’étudier quatre ans.»
En Suisse alémanique, les hommes dans cette profession sont encore rares. «En Suisse romande, c’est plus courant, sans doute du fait de la proximité avec la France», note Petra Graf, présidente de la fédération. En France, en Allemagne, en Espagne et en Angleterre, il existe des hommes sages-femmes depuis longtemps.
Luca Grieco souligne aussi que, pour ce qui est des gynécologues, «personne ne trouve rien à redire».
Le vote électronique s’étend en Suisse. Le canton de Saint-Gall, où le e-voting est de loin le plus avancé, publie aujourd’hui des données inédites.
L’essai de vote électronique a débuté en 2023 dans 5 des 75 communes du canton. Depuis, leur nombre a augmenté: 58 y participent actuellement et, dès septembre, elles seront 66.
Dans tous les cantons autorisés, les essais sont limités à 30% de l’électorat au maximum, une restriction qui ne s’applique pas aux Suisses de l’étranger. Dans le canton de Saint-Gall, ils et elles sont environ 12’000 à être inscrits.
La chancellerie cantonale livre au St Galler Tagblatt des chiffres sur le niveau d’utilisation à ce stade. Le taux d’inscription varie de 1,3% à 15% de l’électorat selon les communes.
Dans la grande commune de Rapperswil-Jona, qui participe à l’essai de vote électronique depuis juin 2023, la proportion est passée de 3% à l’époque à 6% aujourd’hui. Dans la ville de Saint-Gall, qui introduit actuellement le vote électronique, 1,66% des électeurs et électrices se sont inscrits.
Fin juillet, La Poste a lancé un test de sécurité public sur le système suisse de vote électronique. Les informaticiens et informaticiennes du monde entier sont invités à trouver des failles, avec à la clé des primes pouvant atteindre 250’000 francs.
Après le fiasco du prix fixe pour les avions de combat F-35, la question se pose: faut-il un nouveau vote populaire?
«Le peuple aura-t-il finalement son mot à dire?», s’interroge la SRF dans une analyse sur le surcoût que la Suisse devra payer pour l’acquisition des F-35.
Le Conseil fédéral évoque un dépassement pouvant aller jusqu’à 1,3 milliard de francs. Si un financement supplémentaire était nécessaire, il faudrait qu’il soit soumis au vote, déclare Mattea Meyer, coprésidente du PS, à la SRF: «Pour nous il est clair qu’il faut une deuxième votation.»
Heinz Theiler (PLR) n’est pas d’accord: «Juridiquement, il n’y a pas besoin de votation». Un financement supplémentaire pourrait passer par le programme d’armement ordinaire, selon lui.
La question de savoir si le peuple votera à nouveau sur le financement des avions de combat dépend de la volonté politique, analyse Andy Müller, correspondant au Palais fédéral pour la SRF. Pour cela, le Parlement devrait soumettre le crédit supplémentaire au référendum.
La Neue Zürcher Zeitung estime pour sa part qu’il existe peu de marge pour un recours contre la votation de 2020, serrée, sur l’acquisition des avions de combat. Elle écrit toutefois: «Les options d’un crédit supplémentaire ou de moindres compensations industrielles seraient, au-delà d’un certain seuil, délicates sur le plan démocratique.»
La votation portait sur une décision de planification. «Il est dans la nature même de la planification de ne jamais être absolument contraignante juridiquement», selon un expert en politique institutionnelle cité par le journal.
