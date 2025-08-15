Aujourd’hui en Suisse

Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,

Le vote électronique gagne du terrain en Suisse. Mais les systèmes existants peinent à séduire, du moins sur le territoire national.

Le nouvel avion de combat que la Suisse veut acquérir auprès des États-Unis continue par ailleurs d’alimenter les débats. Faut-il organiser un nouveau vote populaire? La réponse reviendra au monde politique.

Je vous souhaite un excellent week-end,