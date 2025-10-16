Aujourd’hui en Suisse

Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,

En fonction depuis quelques semaines seulement, le nouveau directeur général de Nestlé est vite passé à l’action. Il a annoncé aujourd’hui la suppression de 16’000 emplois dans le monde.

Nous découvrirons également dans cette revue de presse les raisons qui ont poussé les travailleurs du bâtiment à annoncer une grève - un événement très rare en Suisse - ainsi que la somme déjà engrangée par le gouvernement des États-Unis grâce aux droits de douane prélevés sur les importations helvétiques.

Nous évoquerons ensuite le cas choquant d’un citoyen suisso-tunisien octogénaire, emprisonné en Tunisie.

Bonne lecture,