Aujourd’hui en Suisse

Le Conseil fédéral a adopté son message concernant le programme d’allégement budgétaire 2027. Il y confirme la suppression de la contribution fédérale au mandat international de la SSR, ce qui affecte directement Swissinfo.

Le volume total des économies prévues s’élève à 2,4 milliards de francs en 2027 et à 3 milliards en 2028 et 2029. Le mandat international de la SSR, auquel appartient Swissinfo, est concerné: la subvention fédérale de 19 millions de francs — dont environ la moitié finance aujourd’hui Swissinfo — doit être supprimée, ce qui signerait la fin de la plateforme multilingue telle qu’on la connaît.

«Les services de la SSR destinés à l’étranger (…) ont été créés et développés à une période où Internet était encore peu répandu», justifie le Conseil fédéral, ajoutant que «l’offre d’informations à l’étranger de et sur la Suisse est actuellement très large à travers les divers canaux médiatiques». Pour le gouvernement, cette mesure permettrait aussi d’alléger la charge de la SSR, qui doit dans tous les cas réaliser des économies. Actuellement, la SSR contribue au financement de Swissinfo à un niveau identique à celui de la Confédération.

Une coalition d’organisations, dont l’Organisation des Suisses de l’étranger, Educationsuisse et le syndicat des médias SSM, appelle le Parlement à rejeter cette suppression. «Alors que la désinformation et les tensions géopolitiques sont de plus en plus inquiétantes et que la communauté des Suisses de l’étranger ne cesse de grandir, renoncer à la contribution fédérale au mandat de la SSR pour l’étranger serait une grave erreur, écrivent-elles dans un communiqué. Au lieu de coupes, il faut renforcer la présence médiatique de la Suisse à l’étranger.»

Le Conseil des États examinera l’ensemble du paquet d’économies lors de la session d’hiver.