Aujourd’hui en Suisse

Le roi de la lutte Armon Orlik pose avec Zibu, le taureau de la victoire.

Une victoire dans la sciure: neuf ans après sa grande défaite, Armon Orlik est couronné roi de la lutte . Il est le premier Grison à obtenir ce titre, et ce sans même avoir participé à la finale.

La Suisse a un nouveau roi: il s’appelle Armon Orlik. Âgé de 30 ans, il avait, à l’issue du 7ᵉ combat, le même nombre de points que Samuel Giger et Werner Schlegel. Ces derniers se sont affrontés en finale de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (ESAF), mais c’est Armon Orlik qui est sorti vainqueur au classement général.

C’est ainsi que s’achève cet événement hors norme. Dimanche, 56’500 fans de lutte ont suivi la finale dans l’arène mobile de Mollis. Environ 350’000 personnes se sont rendues dans le canton de Glaris sur tout le week-end.

Armon Orlik avait disputé la finale de l’ESAF en 2016 mais n’avait pas réussi à s’imposer. Depuis, il s’entraînait encore plus dur, avait tiré un trait sur le fast-food et les boissons sucrées, comme le rapporte 20 Minuten. Le nouveau roi de la lutte a aussi renoncé au taureau de la victoire, baptisé Zibu: selon Blick, il a préféré recevoir la somme de 30’000 francs à la place.

Hors de la sciure, Armon Orlik est ingénieur civil. En bon Suisse, il a déclaré que, même roi, lui aussi se lèverait tôt pour aller travailler.