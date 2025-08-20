Aujourd’hui en Suisse
Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,
La rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue russe, Vladimir Poutine, pourrait avoir lieu à Budapest et non à Genève.
Bien que les hôtels suisses se portent à merveille, l’association faîtière de la branche réclame la pérennisation du taux de TVA réduit.
Enfin, nous revenons également dans cette sélection sur le destin tragique d’un Suisse expatrié en Colombie.
Salutations de Berne,
La rencontre Zelensky-Poutine n’aura-t-elle finalement pas lieu en Suisse? De récents articles évoquent la possibilité d’une rencontre en Hongrie.
Comme nous l’avons rapporté ces derniers jours, le président français Emmanuel Macron avait proposé Genève comme site potentiel pour accueillir des pourparlers de paix entre l’Ukraine et la Russie. Mais le site Watson écrit aujourd’hui que, lors d’un entretien entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, Budapest aurait été proposé pour accueillir une potentielle rencontre.
Watson s’appuie sur des informations des médias américains Politico et Bloomberg. Selon ces sources, les services secrets américains auraient déjà commencé à préparer une rencontre entre les présidents ukrainien et russe dans la capitale hongroise.
Par la suite, une réunion à trois avec Donald Trump serait prévue. Aucune confirmation ferme n’est toutefois encore venue du Kremlin. Le degré de concrétisation des garanties de sécurité pour l’Ukraine, qui doivent elles aussi être abordées lors de ces discussions, reste également incertain.
Malgré le franc fort, l’hôtellerie suisse enregistre de nouveaux records. Son association faîtière réclame pourtant le maintien du taux de TVA réduit. La Confédération s’y refuse.
L’an dernier, les hôtels suisses ont pu se féliciter d’un nombre record de nuitées. Et 2025 s’annonce également comme une année au sommet pour le tourisme helvétique, d’après les titres de Tamedia. La clientèle internationale continue d’apprécier la Suisse malgré la vigueur du franc, séduite par ses paysages magnifiques et son image de destination sûre.
L’hôtellerie souligne cependant que, malgré ce boom touristique, la marge d’amélioration reste importante. Le taux d’occupation des chambres n’atteint en effet qu’environ 54%, précise la branche. C’est pourquoi l’association faîtière Hotelleriesuisse demande des allègements fiscaux à long terme, afin de garantir une meilleure sécurité de planification.
Depuis 1996, le secteur de l’hébergement bénéficie à titre temporaire d’un taux de TVA réduit à 3,8%, au lieu de 8,1%. L’association souhaite désormais que ce taux préférentiel soit maintenu de façon permanente. Mais le Conseil fédéral, soumis à une forte pression budgétaire, s’y oppose. Il justifie sa position notamment par l’évolution positive du tourisme.
C’est par amour que ce retraité suisse avait rejoint la Colombie en 2015. Mais très vite, son émigration a tourné au cauchemar.
Son fils vivait déjà en Colombie, où il avait épousé une femme originaire de la région d’Antioquia. Tombé amoureux de la cousine de cette dernière, Eric Alain B., alors âgé de 65 ans, avait décidé de s’installer dans le pays, rapporte aujourd’hui le Blick.
Les problèmes ont commencé quand il a voulu louer deux appartements, l’un pour lui, l’autre pour la famille de sa nouvelle épouse. Un avocat véreux, flairant la proie facile, l’a piégé avec toutes sortes de «frais fantaisistes» et lourdement escroqué.
Son mariage avec la Colombienne ne lui a pas apporté davantage de bonheur: il a pris fin au bout de quelques mois seulement. Après son divorce, c’est sa propre employée de maison qui, selon les témoignages, l’aurait séduit pour profiter à son tour de ses ressources financières. Eric Alain B. est décédé en 2023, à l’âge de 73 ans.
Le nombre de suicides a légèrement reculé en Suisse. À l’échelle internationale, les taux de suicide ont même fortement diminué ces dernières années.
Une équipe de recherche a comparé 102 pays. Elle conclut qu’en l’espace de trois décennies, le taux de suicide mondial a baissé de près de 30% – d’environ dix cas pour 100’000 habitants en 1990 à 7 en 2021, rapporte la SRF.
Les scientifiques ont également constaté que le taux de suicide était plus élevé dans les pays à revenu élevé que dans les pays plus pauvres. Ainsi, aux États-Unis, le taux a même fortement augmenté au cours des 20 dernières années. Pour de nombreux pays africains, en revanche, les données disponibles sont inexistantes ou très limitées.
Avec 11 cas pour 100’000 habitants, la Suisse affiche encore un taux de suicide relativement élevé. Mais celui-ci a, lui aussi, reculé. Chez les hommes de plus de 19 ans, il a même été divisé par deux au cours des 25 dernières années.
