Aujourd’hui en Suisse

Le président français Emmanuel Macron (à droite) avait proposé Genève comme lieu possible pour une première rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine.

La rencontre Zelensky-Poutine n’aura-t-elle finalement pas lieu en Suisse? De récents articles évoquent la possibilité d’une rencontre en Hongrie.

Comme nous l’avons rapporté ces derniers jours, le président français Emmanuel Macron avait proposé Genève comme site potentiel pour accueillir des pourparlers de paix entre l’Ukraine et la Russie. Mais le site Watson écrit aujourd’hui que, lors d’un entretien entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, Budapest aurait été proposé pour accueillir une potentielle rencontre.

Watson s’appuie sur des informations des médias américains Politico et Bloomberg. Selon ces sources, les services secrets américains auraient déjà commencé à préparer une rencontre entre les présidents ukrainien et russe dans la capitale hongroise.

Par la suite, une réunion à trois avec Donald Trump serait prévue. Aucune confirmation ferme n’est toutefois encore venue du Kremlin. Le degré de concrétisation des garanties de sécurité pour l’Ukraine, qui doivent elles aussi être abordées lors de ces discussions, reste également incertain.