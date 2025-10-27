Aujourd’hui en Suisse

Pour éviter que leur domaine skiable ne tombe entre les mains d’investisseurs étrangers, les communes grisonnes de Flims, Laax et Falera l’ont racheté pour près de 100 millions de francs.

Les Alpes voient en ce moment tomber les premières fortes neiges de la saison. À Flims, un vote décisif pour l’avenir du ski a eu lieu dimanche: après les communes de Falera et Laax, Flims a elle aussi approuvé la reprise du domaine skiable commun, rapportent plusieurs journaux.

Les communes grisonnes rachètent l’ensemble des remontées mécaniques, téléskis et restaurants de montagne à la société Weisse Arena, pour un montant de 94,5 millions de francs. Weisse Arena continuera à exploiter les installations, mais en tant que locataire, en versant un loyer aux communes.

Le soutien de la population au projet a été massif dans toutes les communes. «Par ce rachat, les communes veulent empêcher une future reprise par un investisseur», écrit le Blick. Les craintes visent surtout les investisseurs étrangers à l’image de Vail Resorts, le groupe américain déjà propriétaire en Suisse des domaines skiables d’Andermatt-Sedrun et de Crans-Montana.

L’accord comprend aussi des avantages importants pour la population locale: un abonnement annuel à 250 francs, contre un forfait journalier pouvant aller jusqu’à 120 francs pour les visiteurs extérieurs.