Aujourd’hui en Suisse

Toutefois, de plus en plus de personnes en Suisse sont désormais classées comme «travailleurs et travailleuses pauvres», une situation particulièrement précaire. Cette proportion a atteint son plus haut niveau depuis plusieurs années, passant de 3,8% en 2022 à 4,4% en 2023 (176’000 personnes au total)

Les chiffres montrent également que 6,3% de la population a vécu au moins deux types de retards de paiement au cours des 12 derniers mois, et que 5,5% a dû renoncer à des biens essentiels, à des services ou à un événement social en raison de contraintes financières.

L’organisation caritative Caritas Suisse demande qu’«une politique efficace de lutte contre la pauvreté soit mise en place rapidement».

Le seuil de pauvreté est défini selon les critères de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). En 2023, il correspondait à un revenu mensuel de 2315 francs suisses pour une personne seule, et de 4051 francs pour un couple avec deux enfants.