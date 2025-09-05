Aujourd’hui en Suisse

Une évolution du différend douanier avec Washington est-elle en vue? Selon le Département fédéral de l’économie, Guy Parmelin mène des discussions à l’échelon ministériel aux États-Unis.

Le ministre de l’Économie Guy Parmelin est en déplacement aux États-Unis avec une nouvelle offre du Conseil fédéral pour tenter de résoudre le conflit douanier.

Dans un premier temps, il a seulement été annoncé qu’il s’était envolé précipitamment dans la nuit de jeudi à vendredi, annulant de ce fait sa participation à un événement d’Economiesuisse.

Entre-temps, le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis a confirmé que ce voyage concernait bien le différend commercial avec les États-Unis. «Nous avons élaboré une offre optimisée pour les États-Unis», a-t-il déclaré devant la presse.

Cette proposition devrait donc faire partie des discussions menées par Guy Parmelin aux États-Unis. Ce voyage constitue la deuxième phase de négociations sur la question douanière. Au moment où nous écrivons, le programme exact de la visite n’est pas encore connu.

La conférence d’Economiesuisse s’est donc tenue sans le conseiller fédéral. Mais là aussi, les droits de douane étaient au cœur des débats. «Nous devons nous préparer à des temps difficiles», a déclaré Sergio Ermotti, le directeur général d’UBS, selon qui même une baisse des taxes de 39% à 15% ne constituerait «pas une bonne nouvelle». Sergio Ermotti s’est néanmoins montré confiant dans la capacité du Conseil fédéral à trouver une solution. «Nous ne devons pas répondre par l’isolationnisme», a-t-il plaidé.