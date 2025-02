Aujourd’hui en Suisse

Le refus de l’initiative «Pour la responsabilité environnementale» était attendu et ne constitue en aucun cas une surprise. Pour la politologue Cloé Jans, interviewée par swissinfo.ch à l’issue du scrutin, il est manifeste que les jeunes Vert-e-s n’ont pas réussi à convaincre en dehors des rangs de la gauche .

L’idée de ne pas épuiser les ressources de la Terre était certes louable, mais l’initiative était à la fois trop vague et trop axée sur un changement radical de notre mode de vie. «Elle visait fortement le mode de vie des individus et n’était pas pensée pour l’ensemble de la société. Tout le monde a compris ce qu’une acceptation aurait signifié pour chacun et chacune», déclare la politologue, qui souligne au passage que «les Suisses peuvent faire preuve d’ouverture en matière d’écologie, mais n’aiment pas les interdictions».

L’échec s’explique aussi par le fait que l’initiative arrive à un mauvais moment. Les problèmes écologiques sont relégués au second plan dans une période marquée par de nombreuses incertitudes géopolitiques et économiques. «C’est ce qui a rendu cette initiative particulièrement difficile, car elle aurait justement créé des incertitudes dans le domaine économique», déclare Cloé Jans.

Pour autant, le vote de ce dimanche ne signifie pas que l’horizon soit totalement bouché pour les questions de défense de l’environnement. Le refus récent par le peuple d’une extension des autoroutes le montre bien, note la politologue. Et même si les questions économiques et géopolitiques semblent pour l’heure dominer, «les inondations et les sécheresses maintiendront l’urgence des questions environnementales à un niveau élevé», estime Cloé Jans.