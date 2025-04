Aujourd’hui en Suisse

En plus de menacer la biodiversité, les moules quagga peuvent gravement endommager les infrastructures sous-marines.

L’analyse effectuée par les chimistes cantonaux de Suisse romande, qui ont accepté d’évaluer la contamination en PFAS des poissons de lac destinés à la vente, a révélé un résultat inférieur à la normale pour la perche et la féra, et supérieur pour le brochet et la truite. Cela pourrait remettre en question la commercialisation de ces deux espèces.

Un autre problème concerne la moule quagga. Un nouveau rapport de l’Institut de recherche aquatique (EAWAG) met en garde contre les dommages irréversibles que cette moule peut causer aux bâtiments et aux installations sous-marines et contre les «coûts de centaines de millions de francs» qu’elle peut engendrer.

Dans les lacs suisses, on s’attend à ce que la biomasse de la moule quagga augmente d’un facteur de 9 à 20 par mètre carré au cours des 20 à 30 prochaines années. Il n’existe actuellement aucune mesure de lutte praticable en Suisse. C’est pourquoi l’EAWAG demande que les lacs non touchés soient contrôlés au moins une fois par an au moyen d’une analyse de l’ADN environnemental, qui permet de détecter le problème à un stade précoce. «Pour chaque lac, chaque année où l’on ne trouve pas la moule quagga est une année gagnée», souligne le biologiste Piet Spaak.