Des experts appellent à une action rapide contre la moule quagga

Keystone-SDA

Des experts appellent à une action rapide contre la moule quagga, espèce invasive qui colonise les lacs suisses. Les mesures devraient être mises en œuvre le plus rapidement possible et sur l'ensemble du territoire, a souligné l'Institut Eawag.

1 minute

(Keystone-ATS) Les mesures doivent en outre être coordonnées avec les pays voisins, écrit l’Institut fédéral de recherche sur l’eau (Eawag) mardi dans un communiqué. Ces recommandations sont issues d’un rapport rédigé par les experts de l’Eawag sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement et de la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique.

La moule quagga, originaire de la mer Noire, se répand rapidement dans les eaux suisses depuis une dizaine d’années. L’espèce modifie fondamentalement les écosystèmes, ce qui a notamment pour conséquence que les poissons trouvent moins de nourriture.

De plus, elles bouchent les conduites d’eau, ce qui nécessite des travaux d’entretien extrêmement coûteux. Il n’existe actuellement aucune mesure de lutte applicable en Suisse.