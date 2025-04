Aujourd’hui en Suisse

«Les journalistes peuvent être poursuivis s’ils publient des données qu’ils ont reçues sur une personne qui a violé le secret bancaire», a confirmé le Secrétariat d’État aux finances internationales (SIF) au quotidien alémanique Tages-Anzeiger.

En 2022, plus de 100 journalistes – notamment de la Süddeutsche Zeitung, du Guardian, du Monde et de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) – ont publié des articles issus d’enquêtes sur des comptes sensibles de clients de Credit Suisse. Les différents articles ont révélé, entre autres, des comptes de Credit Suisse détenus par d’anciens chefs des services de renseignement égyptiens accusés de torture et de violations des droits de l’homme, écrit le Tages-Anzeiger.

L’une des journalistes, Cecilia Anesi, du Centre italien pour le journalisme d’investigation (IRPI), a décliné une invitation à donner une conférence à Lugano après s’être vu «déconseiller de se rendre en Suisse» en raison de ses reportages. Elle n’est pas la seule: Antonio Baquero, de l’OCCRP, et le journaliste allemand Frederik Obermaier ont également déclaré qu’ils évitaient désormais la Suisse, refusant même les vols avec escale à Zurich.

En décembre 2022, le Conseil fédéral a autorisé le Ministère public de la Confédération à enquêter sur d’éventuelles violations du secret bancaire dans l’affaire de Credit Suisse. Le lanceur d’alerte qui a divulgué les données est toujours recherché.

Après la fuite de données, des questions ont été soulevées quant à savoir si la législation sur le secret bancaire viole la liberté de la presse. En février 2023, la ministre des Finances Karin Keller-Sutter avait reconnu le problème: «Le Conseil fédéral reconnaît l’importance de la liberté des médias garantie par la Constitution et est prêt à procéder à l’examen demandé.»