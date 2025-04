Aujourd’hui en Suisse

Alors que les tensions commerciales avec les États-Unis persistent, les entreprises suisses augmentent leurs investissements aux États-Unis. Qu’est-ce que cela signifie pour l’emploi et l’influence de la Suisse à l’étranger?

C’est la question que pose l’édition de mercredi du Tages-Anzeiger, pour donner suite aux informations selon lesquelles Roche investira 50 milliards de dollars (41 milliards de francs) dans la recherche et la production aux États-Unis. Au début du mois, Novartis avait déjà annoncé des investissements de 23 milliards de dollars aux États-Unis.

Bien qu’elles ne soient pas nécessairement nouvelles, ces mesures reflètent la domination croissante du marché américain, qui représente 60% des exportations pharmaceutiques suisses. Mais cela pourrait avoir de vastes conséquences: le secteur pharmaceutique contribue pour un tiers à la croissance économique de la Suisse, représente 5% du PIB et emploie 46’000 personnes.

Les milieux proches de l’industrie pharmaceutique affirment que ce changement n’est pas seulement dû à la pression américaine. La Suisse est devenue moins attrayante en tant que centre de production, en raison de la lenteur des approbations réglementaires, du plafonnement des prix des médicaments et des relations incertaines avec l’Union européenne. «La détérioration de l’attractivité de la Suisse en tant que site n’a rien à voir avec Donald Trump», a déclaré Stephan Mumenthaler, directeur de Scienceindustries, au Tages-Anzeiger.

La ministre des Finances Karin Keller-Sutter et le ministre de l’Économie Guy Parmelin participent aux réunions du FMI et du groupe de la Banque mondiale à Washington à partir d’aujourd’hui et jusqu’à vendredi. Ils auront probablement des entretiens bilatéraux avec les États-Unis sur les droits de douane.