Aujourd’hui en Suisse

Steven Wood, fondateur de la société d’investissement new-yorkaise GreenWood Investors et candidat au conseil d’administration de Swatch Group, estime que l’entreprise horlogère souffre d’une «culture fermée» et qu’elle aurait tout à gagner de l’arrivée de nouveaux dirigeants aux idées fraîches.

«Swatch Group déçoit ses investisseurs depuis des années», a déclaré Steven Wood au magazine financier de The Market. Il ajoute qu’il a déjà contacté Nick Hayek, le directeur du Swatch Group, et l’a encouragé à faire preuve de plus de transparence envers les investisseurs. Il estime que l’entreprise doit se concentrer sur la création d’une expérience client de premier ordre et mettre l’accent sur la rareté et l’exclusivité.

Il souligne le fait que le marché des montres haut de gamme a connu une croissance annuelle de 6,5% – un segment de marché sur lequel Swatch devrait concentrer ses efforts.

Un argument contre la candidature de Steven Wood est qu’il n’est pas suisse et qu’il n’a pas non plus d’expérience dans l’industrie helvétique. Toutefois, Steven Wood rétorque que plus de 90% des revenus du Swatch Group proviennent de l’étranger. Il note également que le code suisse de bonne pratique préconise une plus grande diversité au sein du conseil d’administration.